Portero de España se lanza contra Mbappé por sus declaraciones políticas

El arquero de la selección española Unai Simón fue consultado este lunes por las declaraciones del francés Kylian Mbappé en relación a las elecciones francesas. El golero afirmó que el delantero “de lo único que debería hablar es de temas deportivos”, lanzó.

Antes del debut de Francia contra la selección de Austria, el ariete fue consultado sobre las próximas elecciones legislativas y este llamó a las personas, en especial a los jóvenes a votar para impedir la llegada de los extremos.

“Al final Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo y en la sociedad. Creo que los jugadores tenemos mucha repercusión y es un tema político”, prosiguió Simón.

“Tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos opinar o hacer esas cosas porque yo aquí soy jugador, me dedico al fútbol y soy profesional del balón. Lo único que debería hablar en estos momentos es de temas deportivo y temas políticos dejarlos a otras personas o entidades”, remató el hispano.

Las palabras de Mbappé

El delantero galo, aprovechó su liderazgo como símbolo de la juventud del país y entró en medio de la campaña electoral con un llamado a votar “contra los extremos, los que dividen”.

“Estoy en contra de los extremos, los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen, quiero hacerles llegar este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto”, añadió.

“Necesitamos identificarnos con nuestros valores que son valores de diversidad, tolerancia, respeto y eso es innegable para todos los franceses”, prosiguió Mbappé. “Sé que hay muchos jóvenes que dicen que sí, pero que un voto no cambiará nada, al contrario, cada voto cuenta. Realmente espero que tomemos la decisión correcta y espero que sigamos estando orgullosos de llevar esta camiseta”, cerró.

Claro que esta no ha sido la única polémica en la que ha estado involucrado el delantero francés. Sus palabras sobre una Eurocopa que es “más difícil” que un Mundial provocó una serie de declaraciones en contra de esta opinión.

“Siempre lo he sentido de la misma manera, es una competición realmente muy complicada. Para mí, es más complicada que un Mundial, incluso pese a la presión que hay en una Copa del Mundo”, expuso el refuerzo del Real Madrid.

Ante esto, surgieron voces contrarias. “No me acuerdo qué dijo (Mbappé) antes del Mundial... Cada uno da la importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es una competición importantísima en donde están los mejores. Pero está dejando fuera a Argentina, tres veces campeón del mundo; a Brasil, cinco veces campeón del mundo; y a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil. En el Mundial están los mejores”, comentó Lionel Messi, excompañero de Mbappé en el Paris Saint-Germain.

Luka Modric, en tanto, llegó a ocupar a la Roja como ejemplo para discrepar de las palabras del francés. “No me gusta comparar, pero sí la Eurocopa tiene las mejores selecciones de Europa, pero en un Mundial también tienes a Argentina, a Brasil, Uruguay, Chile... Tienes grandes equipos de otros continentes. No me gusta comparar, pero yo creo que el Mundial es más difícil, porque es todo el mundo”, argumentó.

También respondió el brasileño Raphinha, del Barcelona: “Me gustaría ver a los equipos europeos jugar las Eliminatorias Sudamericanas en los campos a los que vamos. Ahí vería si es fácil o difícil”.