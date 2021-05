Poyet: “Lo de Zampedri es clave; sabemos que hay una competencia real con Diego Valencia”

Universidad Católica cerró una semana redonda, en la que clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores y venció por 2-1 a Cobresal en el último minuto por el Torneo Nacional. Al respecto, el técnico Gustavo Poyet valoró la entrega y los dos triunfos.

“Mi preocupación antes era que después de un partido tan importante como el del otro día, a veces te faltan las fuerzas, pero el equipo salió bien y dejó todo. Encontramos ese gol en contra; después, evidentemente con la expulsión, el partido fue nuestro. Me gustaron mucho las formas. Intentamos con centros, remates, con presión, por los costados, por todos lados. Me gustó, independientemente de que lo ganamos con la última pelota”, analizó.

El DT valoró la labor goleadora de Fernando Zampedri. “Lo de Zampedri es clave, porque sabemos que hay una competencia real con Diego Valencia. Diego el otro día nos llevó en la Libertadorea a algo muy importante. Era bueno que Fernando marcara goles y se hiciera presente, a pesar de que estaba precupado porque había tenido una chance de cabeza que no la había metido, metió la que tenía que meter y nos dio el triunfo. Le hará bien en el futuro. Los goleadores necesitan goles”, señaló.

Pese al triunfo por 2-1, al tricampeón del fútbol chileno le faltó profunidad y mayor contundencia en la definición. “Hay cosas que me gustaron mucho. Creo que van entendiendo la idea de cómo encerrar al rival no permitir que salga, con centros y tiros por dentro. Normalmente, con tanta presión y tantas chances deberíamos haber anotado antes, pero el fútbol es duro, el gol es lo más difícil del fútbol, sino todo el mundo sería goleador. Los goleadores salen muy caro y por eso nos da placer tener a Zampedri y Valencia que meten goles y nos hacen ganar partidos”, agregó.

El uruguayo valoró la polifuncionalidad de Marcelino Núñez, quien se ha desempeñado como lateral derecho ante las ausencias de José Pedro Fuenzalida y Raimundo Rebolledo por Covid-19. “Fueron decisiones complicadas esta semana. Me pareció que lo mejor era darle una posición intermedia a Marcelino, entre lateral y extremo, y lo hizo muy bien. Y hoy me pareció que se podía ganar por fuera. Por eso saqué a un defensa y abrí a Diego Valencia. Hizo un partido extraordinario. Estoy sumamente agradecido y se lo acabo de decir. No es fácil rendir para un jugador que lo viene haciendo bien como mediocampista entrar de carrilero y lateral derecho, pero tiene la capacidad para hacerlo. En el futuro nos puede ayudar, en un partido que tengamos que ir a bsucar como hoy. Tiene desplazamiento y muy buena pegada. En general, hubo jugadore que entendieron muy bien el mensaje hoy. Espero esta semana recuperar jugadores, pese a que perdemos a Leiva y Montes que van a la Selección”. cerró.