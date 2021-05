Poyet no dramatiza: “Si uno analiza el partido fríamente, no merecimos perder para nada”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, aseguró que su equipo no mereció perder ante Nacional de Uruguay, en Montevideo, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para el entrenador uruguayo, a los cruzados solo les faltó el gol en la cancha del estadio Parque Central, donde cayeron por 1-0.

“Creo que el equipo salió a ganar y no a defenderse para que Nacional no le hiciera un gol. Son los riesgos que uno toma. Los entrenadores buscamos el balance perfecto y en una contra nos hicieron el gol. Después de eso, Nacional hizo el partido que le convenía, se dedicó a defender, bajar el ritmo y cerrarse, pero tuvimos las chances. No analizo ni posesión ni cantidad de tiros, ni chances ni faltas, pero, en general, si uno analiza el partido fríamente, no merecimos perder para nada, pero así es el fútbol”, sostuvo.

“Primero, nos faltó hacer un gol. Quizás en un momento nos faltó movilidad en los últimos 30 metros para buscar los espacios y estirar a la defensa de Nacional, características de los jugadores. Sabíamos lo que podía pasar”, agregó.

El DT descartó que el equipo haya jugado presionado por las numerosas bajar por Covid-19 de Nacional. “No, no creo que hubo presión. Es un partido de Libertadores, friccionado y el gol nos condicionó el estilo de juego, ya en el entretiempo, con el cambio que hicieron ellos. Fue una situación en que teníamos que arriesgar. Estábamos en campo rival todo el tiempo, los espacios eran pequeños y para eso tienes que tener precisión y calidad. El rival también juega”, aseguró.

Por último, Gustavo Poyet se refirió a la “final” que jugarán el miércoles de la próxima semana ante Atlético Nacional de Medellín, en San Carlos de Apoquindo. Si los cruzados ganan, clasificarán a los octavos de final de la Libertadores, por primera vez desde 2011.

“Tenemos que tratar de jugar ese partido de la mejor manera, ganarlo para pasar. Si no lo logramos, somos los responsables nosotros, porque tuvimos la oportunidad de hacerlo”, advirtió.

Al respecto, el defensa Valber Huerta señaló que tendrán que corregir ciertos errores y estar más atentos ante los colombianos, en ocho días más. “Es una final. Tenemos que tomarla de la misma forma que hemos tomado los partidos de esta Copa. Intentar corregir los errores, porque un detalle te puede marcar la diferencia y fue lo que nos costó el partido hoy”, sentenció.

El zaguero coincidió con Poyet en el análisis de la derrota ante el Bolso. “Desde un principio tuvimos el control del partido y sabíamos que iban a buscar las contras. El gol se produce por un descuido, por un error que sabemos que no podemos cometer y nosotros no tuvimos la precisión para concretar las que tuvimos”, comentó.

“No es el resultado que esperábamos. Veníamos con la confianza de hacer nuestro juego y sacar un buen resultado. Sabíamos que, independientemente de lo que pasara hoy, dependemos de nosotros. Vamos a trabajar para corregir los errores, y entender que los detalles marcan los partidos”, finalizó el central del tricampeón del fútbol chileno.