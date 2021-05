La UC paga caro su inexplicable falta de ambición en Uruguay

¿Qué buscaba Universidad Católica en Montevideo? Esa es la pregunta que Gustavo Poyet y sus jugadores no pueden responder. Falta de fútbol, poca profundidad, escaso deseo. Y la oportunidad de prácticamente abrochar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores estaba ahí. Pero no, la UC prefirió esperar, sostener, jugar con la especulación. Y por eso fue castigada con una derrota por 1-0, que no solo le da vida a los uruguayos, sino que también extiende la incertidumbre a la última fecha del Grupo F. Por no ir en búsqueda del premio, todo se condiciona.

Su supone, y tiene que ser así, que los entrenadores manejan más información que cualquiera para definir por qué juega uno y no otro. La ausencia de última hora de José Pedro Fuenzalida por Covid positivo era inevitable, no así el ingreso de Gastón Lezcano en su lugar. Menos que se le devolviera la titularidad a Luciano Aued en desmedro de Juan Leiva, lo que desarmó el triángulo del mediocampo que coincidió con la resurrección de los universitarios de la mano de su entrenador.

Cosas de Gustavo Poyet. Lo concreto es que la UC no despegó en el primer tiempo. Pese a que al frente tenía a un equipo golpeado por el coronavirus, no encontró la fórmula para ser más agresiva y dominar en serio a los uruguayos. No es que tampoco se haya esmerado mucho en ir al frente. La orden desde la banca era clara: prudencia por sobre la ambición. Tener la pelota en el medio, jugar con freno de mano. Lento, demasiado lento. Exasperantemente lento.

La instrucción era no arriesgar. Y Nacional tampoco hacía mucho para cambiar el libreto. Literalmente: ningún remate al arco. Pero el error en un córner a favor, la tibia resistencia de Lezcano para pelear una segunda pelota, terminó con Brian Ocampo corriendo con la pelota varios metros y rematando desde fuera del área para doblegar a Matías Dituro. El escenario cambió, la derrota era un resultado demasiado malo, pensando en que los cruzados iniciaron el partido con la posibilidad de prácticamente asegurar su clasificación a octavos de final de la Copa.

Ahora había que atacar por obligación, no por convicción. Sin mucha creatividad, Católica incluso pudo encontrar con el empate antes del descanso, pero el palo le dijo que no a Ignacio Saavedra y luego Lezcano se perdió de forma impresentable un cabezazo en área chica.

Se acabó el primer tiempo y el Bolso tenía tres puntos vitales a su favor. Con tantas bajas y con su necesidad de triunfos, los charrúas cerraron los espacios. La UC no tenía la explosión en el medio para romper esas líneas. Ni siquiera el ingreso de Clemente Montes por Lezcano pudo abrir el panorama. Al promisorio delantero no le llegaba una buena para encarar a los defensas rivales. Poyet también mandó a la cancha a Alfonso Parot y el Gato Silva, con intenciones poco claras respecto a la urgencia de remontar el marcador.

Hasta el minuto 75, ni siquiera una aproximación real de peligro para Católica. Cero. Solo posesión sin sentido y balonazos a Fernando Zampedri para que fuera al choque. Para peor suerte de los franjeados, su goleador se ganó una amarilla que lo deja fuera del próximo partido ante Atlético Nacional, donde se define un cupo en octavos de final.

A diferencia de lo que sucedió ante Argentinos Juniors en la jornada anterior, los cruzados no contaron con el olfato de Zampedri en el área. Se terminó perdiendo en el enredo y la parquedad del compromiso. Una derrota firmada desde la pobreza de ideas y la falta de codicia. En esta pasada, la apuesta de mezquina de Gustavo Poyet no funcionó. Se cortó la racha de victorias en el peor momento. Ahora, a esperar el partido del jueves entre Argentinos Juniors y Nacional de Medellín, y hacer barra por los transandinos, para no depender de un único resultado en el cierre del Grupo F ante los colombianos.

TABLA DE POSICIONES GRUPO F

FICHA DEL PARTIDO

Nacional 1: Sergio Rochet; Ángelo Gabrielli, Nicolás Marichal, Guzmán Corujo, Armando Méndez; Facundo Píriz; Brian Ocampo (88′, Ignacio Lores), Gabriel Nedes, Andrés D’Alessandro (46′, Alfonso Trezza), Leandro Fernández (82′, Rafael García); Gonzalo Bergessio. DT: Alejandro Capuccio.

Universidad Católica 0: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero (78′, Juan Leiva), Valber Huerta, Juan Cornejo (62′, Alfonso Parot); Ignacio Saavedra (62′, Francisco Silva); Marcelino Núñez, Luciano Aued (78′, Felipe Gutiérrez); Gastón Lezcano (52′, Clemente Montes), Fernando Zampedri, Diego Valencia. DT: Gustavo Poyet.

Goles: 1-0, 29′, Ocampo bate a Dituro con un disparo desde fuera del área;

Árbitro: Raphael Claus (BRA). Amonestó a Gabrielli, Trezza, Lores (N); Núñez, Montes, Zampedri (UC).

Estadio Gran Parque Central: sin público.