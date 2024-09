Presidente Boric rinde homenaje al Team ParaChile en La Moneda tras los Juegos de París 2024

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 fueron exitosos para la delegación nacional que llegó hasta Francia para competir, consiguiendo un total de seis medallas. Ahora, en su regreso al país, el equipo nacional fue recibido por el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, donde se le brindó un homenaje.

En la instancia, el mandatario señaló que “para mí es un tremendo orgullo poder estar con ustedes y recibirlos como corresponde acá en La Moneda y decirles que no solo yo, sino que todo Chile está orgulloso de que nos hayan representado en la cita mundial más importante del deporte”.

Agregó que “vimos sus competencias en las que nos emocionamos. Muchos conocimos lo que estaban haciendo y el tremendo esfuerzo desde los Parapanamericanos Santiago 2023 y creo que ustedes se han transformado en una inspiración gigante. En una inspiración hermosa para miles de chilenos y chilenas que seguramente les costaba ver un futuro prometedor a partir de las carencias que les había tocado enfrentar”.

“Ustedes, chiquillos y chiquillas, son un ejemplo no solo para la juventud, sino que para el país entero, de cómo sobreponerse a las dificultades que nos pone la vida y no solo salir adelante, sino que con orgullo representar a todo un país y dejarnos felices a todos”, prosiguió.

Luego se refirió al papel que debe tomar el Estado. “La pelota queda también de nuestro lado, como dijimos antes cuando recibimos a Francisca Crovetto y a Yasmani Acosta, porque el Estado de Chile tiene el deber de invertir más en ustedes. Sabemos que llegar a donde están no ha sido fácil. Sabemos del sacrificio de sus familias, de ustedes mismos, de todo lo que han tenido que luchar para llegar aquí. Sabemos también de cuántos, seguramente, se han quedado en el camino, porque ustedes representan una trayectoria más larga. De alguna manera vienen con una cola de gente que los empujó que hoy no están en esta tarima, pero se merecen el reconocimiento igual, porque sin ellos no estaríamos acá”.

Agregó que “como Estado de Chile, tenemos el deber y la convicción de poder invertir más en deporte. La inversión en el deporte trae puras cosas positivas. Cada vez que voy a un estadio, cada vez que voy a un gimnasio, que voy a una cancha veo la alegría, el espíritu familiar, el sano espíritu de competencia, la colaboración, el compañerismo que se genera. Podemos hacer más y ustedes lo han demostrado y han marcado el camino”, cerró Boric.

¿Quiénes recibieron medallas?

Las primeras preseas para el país las entregó Alberto Abarza. El nadador nacional se quedó con tres bronces en las pruebas de los 100 metros espalda categoría S2, 50 metros espalda S2 y en los 200 metros libres.

Así, Alberto Abarza finalizó su paso por París con tres medallas, que suman al oro y dos platas que consiguió en Tokio 2020, hitos que lo reafirman como el deportista paralímpico más grande de la historia del país.

Luego, en el para tenis de mesa, Florencia Pérez le dio a Chile un nuevo bronce tras caer en la categoría WS8 frente a una de las máximas favoritas, la china Wenjuan Huang, quien se impuso por 11-5, 11-7 y 11-8 en las semifinales.

En el para powerlifting, categoría -86 kilos, Marion Serrano dio la gran sorpresa y obtuvo un histórico bronce, el primero del país en la disciplina.

La deportista nacional consiguió el podio tras levantar 134 kilos, la mejor marca de su vida, y superar por uno a la egipcia Randa Mahmoud. El oro fue para la brasileña Tayana Medeiros (156) y la plata Feifei Zheng (155).

Por último, en el para canotaje, Katherinne Wollermann se quedó con la medalla de oro en los 200 metros KL1, con una espectacular marca de 51″95, que le dio el primer lugar de la competencia.

La oriunda de Chiguayante protagonizó una carrera perfecta, que definió en los últimos 50 metros. Ahí fue donde superó y se despegó de la ucraniana Maryna Mazhula (a 0″92) y aprovechó de la mejor manera el viento reinante en la zona. La alemana Edina Müller cerró el podio (a 1″18).

Con estas seis preseas, Chile acabó en el 60° puesto del medallero de los Juegos Paralímpicos de Francia 2024.