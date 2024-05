Profeta en su tierra: Charles Leclerc da la sorpresa y se impone en un accidentado Gran Premio de Mónaco

Ferrari, comandado por Charles Leclerc, tuvo una jornada brillante en el Gran Premio de Mónaco. El piloto monegasco se hizo fuerte en su casa y obtuvo la primera victoria de la temporada.

El local completó las 78 vueltas por el Circuito ubicado en Montecarlo en la primera ubicación y consiguió el sexo triunfo de su carrera en la Fórmula 1.

La sorpresa la dio Max Verstappen, quien debió conformarse con la sexta ubicación. Eso sí, se mantiene firme en el primer puesto de la máxima competencia del deporte motor. La sorpresa de su caída refleja la hegemonía que ha tenido en las últimas temporadas

Leclerc, impecable

Leclerc inició desde la pole y tuvo un rendimiento brillante. El monegasco estuvo intratable y mantuvo el primer puesto de principio a fin.

La carrera, en tanto, tuvo un inicio accidentado. De hecho, fue el arranque más catastrófico del año. Carlos Sainz tuvo un leve toque con Piastri y pinchó, no obstante, no sería nada para lo que sucedía en ese momento. El hispano lograría recomponerse y finalizar tercero, suerte que no tendrían otros competidores.

Por su parte, Sergio Checo Pérez chocó con los dos autos de Haas (Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg), provocando un fuerte accidente que los dejó a todos fuera de competición. En tanto, Pierre Gasly y Esteban Ocon también sufrieron un impacto que dejó a este último fuera de la carrera.

Piastri finalizó segundo y mantuvo un constante acecho sobre Leclerc, sin embargo, su triunfo estaba escrito. El monegasco abrochó su victoria gracias a un increíble control y gestión de su ventaja.

El monegasco se impuso y fue seguido por el australiano, mientras que el podio lo completó Sainz. Tras ellos finalizaron el británico Lando Norris (McLaren), el británico George Russell (Mercedes), Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes). El japonés Yuki Tsunoda (RB), el tailandés Alex Albon (Williams) y el francés Pierre Gasly (Alpine) cerraron el top diez.

El Mundial de Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Canadá. Montreal recibirá a la máxima competencia de automovilismo del mundo el domingo 9 de junio.