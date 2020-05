Promesas en reconstrucción: cómo afecta el coronavirus a los más jóvenes

Las consecuencias del coronavirus son transversales en toda la sociedad. Llevándolo al deporte, uno de los grupos más afectados es el de las figuras emergentes, quienes están en pleno proceso de formación.

Mauricio Sáez es metodólogo del Instituto Nacional del Deporte y desde su función entrega su punto de vista sobre este delicado momento. “Dentro de la preparación, hay componentes psicológicos importantes para el desarrollo y una incertidumbre muy importante, porque los entrenadores planifican en función de fechas específicas”, parte señalando.

A pesar de esa desventaja, Sáez afirma que, si bien esto puede afectar la salud mental de los deportistas, hay un grupo profesional que está en permanente contacto con los entrenadores. “Lo que afecta también es un tema que, dentro de la teoría del entrenamiento, tiene que ver con el desarrollo de los componentes específicos del deporte. Con la técnica y táctica específica. Y para eso se necesita estar en instalaciones específicas. Como por ejemplo un judoca en un tatami”, asegura.

En el caso de los deportistas de proyección, explica que están en una etapa de adquisición y maduración de la técnica y eso se puede ver afectado. “Los componentes específicos pueden terminar perjudicados. Es por eso que hemos estado hablando con los entrenadores y hemos estado revisando mucho en internet para ver cómo lo hacen otros países. Por ejemplo, una buena alternativa es que el entrenador pone al atleta en una aplicación y en vivo le dice qué tiene que ir haciendo. Es una forma de evitar que pierda todo lo adquirido”.

En ese sentido, Sáez habla del principio de la reversibilidad. “Es algo que tiene que ver con que todo lo adquirido en el periodo de entrenamiento se puede perder. Esto se aplica en los trabajos, pero de forma programada. Es decir, después de una competencia fundamental, hay un tiempo para que haya una pérdida de capacidad para que el atleta se recupere y después retome con cargas más altas. Por ejemplo, en el fútbol, cuando se les da a los jugadores un periodo de descanso después de la temporada, para luego volver. En este caso, por la pandemia, este proceso está siendo forzado y no programado y eso es complejo”.

A pesar de este peligro, el metodólogo cree que los atletas nacionales no están en un mal pie. “Cuando haya que volver, no lo harán de cero. Sabemos que todos los deportistas en el mundo tienen estos mismos problemas. Cuando toque volver, debe ser de la mejor manera posible”, reflexiona.

Un ejemplo claro está en el tenis. Martina Pavissich (14 años) había cosechado destacados resultados a nivel continental, clasificando a la gira europea. Sin embargo, el Covid-19 echó por tierra sus deseos. “Es complejo el tema. Al principio a Martina le mandamos planes físicos de mantención, pero cuando vimos que venía para largo, tuvimos que establecer otras cosas y le mandamos planes cada dos semanas. Actualmente ella hace tres sesiones de físico y completa con clases de yoga y ejercicios kinesiológicos”, dice Pablo Polanco, PF de Pavissich y de Nicolás Villalón, otro tenista clasificado a la cancelada gira.

Polanco cree que en cierto modo esta situación le ha permitido ganar tiempo. “No es que nos haya perjudicado, hemos aprovechado de seguir corrigiendo aspectos y hemos visto evolución. Además, Carlos Marchant, el técnico de Martina, ha visto muchos videos y ha ido aplicando algunos conceptos”, explica. Mientras que la tenista agrega: “He sufrido, pero viendo lo positivo, aunque no tenga una cancha donde entrenar, sigo practicando mis golpes sin pelota. He hecho mis clases de colegio de manera tranquila, he seguido con mis clases de yoga online, lo que me sirve mucho. Otra cosa positiva es que he disfrutado con mi familia”.

En el Ministerio del Deporte también hay optimismo y es un tema relevante para los equipos técnicos de la cartera y del programa Promesas Chile. “Esta crisis también representa una oportunidad para fortalecer el carácter, incentivar nuevos aprendizajes y confirmar la voluntad de superar la adversidad que tienen nuestros jóvenes en formación. A diferencia de los deportistas adultos, ellos tienen muchos años para recuperar y consolidar su desarrollo deportivo. Por eso lo fundamental es trabajar la fortaleza mental, que esos niños y jóvenes mantengan el foco. Desde el Mindep el equipo de metodólogos y psicólogos del Plan Olímpico ha estado en permanente contacto con los entrenadores de las selecciones nacionales, pensando en la reprogramación de los planes de entrenamiento y las futuras competencias”, apunta la ministra Cecilia Pérez.