Pudo ser la de oro: la Roja cae en penales con el Brasil más mezquino y se queda con la plata

Dentro del fervor que generaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el fútbol masculino estaba en un segundo plano, mirado con escepticismo. La presencia de Eduardo Berizzo al mando de la Sub 23 tenía su riesgo, considerando que se enfocó en este desafío después de la dolorosa derrota en Venezuela, por las Eliminatorias, y arrastraba una pesada mochila: el equipo adulto no ha logrado convencer. La floja venta de entradas al inicio de la competencia también lo reflejaba. Sin embargo, se logró una medalla de plata. Y pudo ser de oro.

Siempre jugar con el Scratch es un desafío empinado, en cualquier categoría. Chile cimentaba su ilusión en llegar al duelo final con 100% de rendimiento (cuatro triunfos) y su arco invicto. La selección brasileña que dirige Ramón Menezes llegó como uno de los candidatos al oro, pese a no traer a su combinado Sub 23 titular. Elementos como Endrick o Vitor Roque calzaban por edad, pero no vinieron al no ser una fecha FIFA. Lo que sorprendió fue la propuesta extremadamente pragmática de la Canarinha.

El control del balón pasó en gran parte del tiempo por la Roja, aprovechando que Brasil salió a esperar. Para nada se trató de un equipo vistoso, ni tampoco arrollador. La cautela era su compañía en la noche viñamarina. La primera chance nacional fue en los 17′ a través de Alexander Aravena, con un remate que controló sin problemas el golero Pontes. El delantero de la UC, uno de los mejores en la campaña panamericana, era el más punzante por el lado izquierdo. Ese sector fue el predilecto de Chile a la hora de atacar. Tanto Aravena como Damián Pizarro se cargaron hacia ese costado para penetrar en el área. Así llegó el 1-0.

Una gran jugada personal del atacante de Colo Colo terminó con el gol de Maximiliano Guerrero en los 42′, quien se fue de la derecha al centro para definir. El único hombre que juega en la B (Deportes La Serena) aprovechó la oportunidad que le entregó la Selección.

La ventaja de la Selección era justificada, pero escasa. Si bien Brasil no hacía mérito alguno para emparejar las acciones, tener sólo un gol de diferencia era un riesgo. Nunca hay que dar por sentenciado nada ante un rival de semejante linaje, aunque no sea el equipo A. El primer tiro con cierto peligro de la visita llegó en los 63′, a través de Lucas Figueiredo.

De a poco, Chile se fue acuartelando en su campo para sostener la victoria. La Verdeamarela fue saliendo paulatinamente pero sin claridad en ofensiva. La herramienta que tenía era el balón parado. Y así llegó un balde de agua fría: el empate. En los 83′, tres cabezazos en el área permitieron el 1-1 de Ronald. Se llegó al alargue, lo que era un claro negocio para los forasteros. Chile no logró reflejar lo bueno que hizo en la cancha en el marcador. Además, para la media hora extra ya no tenía al Monito Aravena, sustituido.

Alargue y penales

El tiempo extra aportó poco y nada al espectáculo. Se notaba que Brasil quería ir a la definición a penales. La Roja se agotó, tanto en lo físico como en la creación de ideas. Y la demora del técnico en hacer los cambios tampoco ayudó en cambiar el panorama.

En la tanda de los 12 pasos, Brasil terminó imponiéndose por 4-2. En Chile fallaron Villagra y Montes. Brayan Cortés tapó un penal, pero no pudo en los otros cuatro remates. El bronce del fútbol en Santiago 2023 fue para México, que goleó 4-1 a Estados Unidos.

Más allá del metal (en este caso, plata), Chile ya tenía en el bolsillo su cuarta medalla panamericana en el fútbol de varones. Primero fueron dos bronces: en Buenos Aires 1951 y Sao Paulo 1963. La última presea había sido plata en Indianápolis 1987, cita en la cual el equipo de Eugenio Jara perdió la definición ante, precisamente, Brasil. Luego de 36 años, cayó nuevamente la plata. Pero pudo ser oro.