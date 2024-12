Puede salir de River: Paulo Díaz genera interés en México y en Argentina establecen un monto para su venta

Paulo Díaz está lejos de su mejor versión. Pese a que es titular en River Plate y cuenta con el respaldo de Marcelo Gallardo, el defensor ha tenido un semestre irregular. Lejos del nivel que lo llevó a ser uno de los referentes en ciclos anteriores y elevarse a la categoría de uno de los mejores de América en su posición. Sin ir más lejos, en el último encuentro, empate 1-1 ante San Lorenzo, fue silbado por una parte de la parcialidad millonaria. El presente del equipo de la banda sangre no colabora. Son quintos en la tabla de la Superliga. En noviembre lograron encadenar tres victorias consecutivas. Sin embargo, luego volvieron a sucumbir en el espiral de malos resultados.

Ahora al chileno lo siguen desde México. En concreto es el Monterrey la escuadra que posa sus ojos en el formado en Palestino. La prensa argentina dio conocer que Martín Demichelis, que ya lo dirigió en River, quiere llevarlo a Norteamérica. En el elenco bonaerense esperan recibir 8 millones de dólares por el zaguero. Su contrato finaliza recién a finales de 2027.

Paulo Díaz pasó del fútbol árabe a River, en 2019. (Foto: @riverplate)

Actualmente, el elenco de Núñez posee el 70 por ciento del pase del ex Colo Colo. Cuando lo llevaron en 2019 pagaron 3 millones 750 mil dólares por esa parte de su ficha. Su valor ha crecido exponencialmente con los años.

En medio del mal momento de sus dirigidos, Gallardo envió un potente mensaje al plantel. “El que no esté para aceptar el momento incómodo, no puede estar”, lanzó. “La gente tiene, claramente, la posibilidad de manejar su descontento. Hay que aceptar cuando pasan esas cosas. Hay una exigencia muy marcada en este club y no estamos en la posición que queremos todos. El descontento de la gente se siente. Se manifiestan y hay que respetarlo”, complementó Napoleón.

“No podemos desconocer lo que estamos atravesando. Nos hace falta ser más contundentes y agresivos, ser más claros. Algo de esto conozco. Me he criado en este club. La exigencia de la gente siempre ha existido. Toda la vida. Yo he aceptado. Si no aceptas la exigencia de este club, no puedes estar en este club. Mi mentalidad ha sido aceptar pertenecer a este club porque te pone la vara alta, es exigente. A mí me encanta”, cerró el DT.

Otro cuya situación está en análisis es Pablo Solari. El Pibe estuvo muchos meses cortado. Luego volvió a tener protagonismo. Sin embargo, su rendimiento está lejos del que exhibió cuando pasó del Cacique a River Plate. En el elenco transandino esperan poder venderlo para generar ingresos, según han consignado algunos medios. En TyC Sports indican que el Pibe está en la lista de las salidas que sufrirá el plantel del elenco millonario a fin de año. “Es posible que Solari, Gattoni y Zabala emigren a otro destino si les llega una oferta seductora”, dieron a conocer.