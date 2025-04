Qué pasó con el “barrismo social”, la propuesta de Gabriel Boric para acabar con la violencia en los estadios

Se acabó el plan Estadio Seguro. La medida llega a pocos días de los incidentes en el estadio Monumental, en el marco del partido entre Colo Colo y Fortaleza. Fue anunciada este lunes por el ministro de Seguridad, Luis Cordero. “Fue una iniciativa a la cual todos los gobiernos han puesto significativos empeños y por distintos tipos de razones, algunas atribuibles al sistema sobre el cual funciona, este ha fracasado. Estadio Seguro como régimen de funcionamiento, como plan en su diseño y en su estructura ha fracasado”, enfatizó el titular de la naciente cartera.

“Su estructura original respondía a un diseño de organización y de participación que se explicaba en la competencia que tenía el Ministerio del Interior, que hoy se encuentran distribuidas hacia el Ministerio de Seguridad. La legislación en el tiempo ha cambiado, especialmente en aquella materias que están vinculadas a la organización de eventos masivos. Hay que sacar la figura de que hay una especie como de zar encargado de los estadios”, añadió el secretario de Estado.

La finalización de Estadio Seguro fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric. En el documento se daba a conocer que la idea era reemplazarlo por un “plan de barrismo social y comunitario”. En el texto no se profundizaba en la idea.

Un concepto ambiguo

El “barrismo social” es una idea que nace en Colombia. Allá es definido como “un movimiento social que toma la pasión por el fútbol para impulsar cambios sociales y comunitarios positivos. Se introduce con la Ley 1270 de 2009, que crea la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, entre otros, para diseñar e impulsar actividades que promuevan la convivencia, participación y ejercicio de la ciudadanía desde el barrismo social. Este programa contempla el desarrollo de acciones integrales que permitan fortalecer el proceso organizativo y trabajo comunitario de las barras, además de trabajar contra las situaciones de estigmatización y segregación que profundizan las barreras para el acceso a oportunidades y limitan las posibilidades de alcanzar condiciones de vida digna de esta población y sus familias”. Eso se establece en el sitio del Gobierno de Colombia.

La versión criolla, sin embargo, nunca logró avanzar. Fuentes del Ministerio del Deporte reconocen a El Deportivo que “el concepto era un poco difuso”.

El partido entre Colo Colo y Fortaleza no finalizó producto de los incidentes. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En 2021, cuando el Mandatario estaba en campaña, Rodrigo Soto, integrante del comando en el equipo de “Deportes, Prácticas Corporales y Recreación”, dio luces de lo que planteaban. Ahí reconocía que se basaban en el plan del país cafetero. “En Colombia, el Estado acompañó la organización de las barras y allá no hay rejas en los estadios porque ellos se autorregulan en el acceso al estadio. Hoy es muy difícil imaginar eso, pero con las herramientas del Estado y un diagnóstico claro podemos ofrecer un programa que se haga cargo para transitar en nuevas prácticas. Las cosas no son rápidas, pero pensando esto de otra forma creemos que estos eventos de violencia no se vuelvan a repetir porque son inaceptables”, decía en ese entonces el actual director del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago.

“Como Estado no hemos construido las herramientas democráticas para acercarnos a este fenómeno. La mayoría de las veces está en agenda cuando hay eventos violentos y hay que trabajar independiente de eso. Hay que construir un diagnóstico como país, con ciencia, para conocer el fenómeno del barrismo en Chile. Hasta ahora se han copiado y pegado propuestas del extranjero, pero para hacernos cargo de la realidad hay que estudiarla”, complementaba.

La principal diferencia con Estadio Seguro estaba en el enfoque. “Si identificamos delitos, se va a aplicar todo el rigor de la ley. La premisa del ‘barrismo social’ parte desde ahí. Queremos barrios seguros y libres del narcotráfico, pero el foco punitivista de Estadio Seguro es el que hay que transformar”, comentaba.

¿Es posible aplicarlo?

Luego de los sucesos en Macul, El Deportivo contactó al académico, quien hizo un diagnóstico de la situación actual y la idea del “barrismo social” se ve como algo lejano. “Evaluar la continuidad de Estadio Seguro es una idea que estaba en el programa. En mi opinión, lo del jueves debe marcar un hito. No puede ocurrir más en Chile que personas mueran por ir a un partido de fútbol. Para mi es muy relevante, y siempre lo he dicho, que en el mundo del fútbol hay múltiples actores y quienes aparecen visibles son las hinchadas. Hay múltiples responsabilidades. A cada uno le compete una responsabilidad en relación con los temas de seguridad y violencia”, señala.

En esa línea, Soto visualiza los pasos a seguir. “Se tienen que generar las condiciones para que se establezca una mesa nacional de seguridad deportiva, que tenga una agenda, objetivos y que se junten por cierta cantidad de meses para que le ofrezcan al país un proyecto de ley o los pilares de una política nacional en temas de seguridad en eventos deportivos”, dice.

“En términos históricos, retrocedimos cien años en temas de seguridad en el fútbol. Con mi equipo estuvimos revisando el archivo y hace un siglo no ocurría algo tan grave”, añade.

Cambio de enfoque

Desde el gobierno la visión que hay sobre las barras bravas es más severa que hace tres años. Luego de los incidentes de la semana pasada, el ministro Cordero fue enfático en sus definiciones. “El fútbol es un espectáculo. Es un lugar de convocatoria, que debiera ser de diversión, no para disputas y peleas. Se afecta la imagen del país y la manera en que entendemos la actividad. El Ejecutivo no va a tener ningún reparo en tratar a las barras que realizan este tipo de acciones, como medio aparentemente de apoyo, como organizaciones criminales”, dijo el encargado de la Seguridad Pública.

Este lunes, ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró positivamente el cambio de enfoque que tienen en La Moneda. “Un buen gobierno tiene que ser capaz de ajustarse a las situaciones que está viviendo. Hay que evaluar hoy por hoy cuáles son las medidas que está tomando el gobierno dada la situación que tenemos, porque uno enfrenta una elección presenta un programa, pero las situaciones van cambiando”, remarcó.

“Lo importante es que un gobierno no se quede anclado a ideas definidas o predefinidas, sino que tenga la capacidad de adaptarse a las circunstancias”, enfatizó Gajardo.