Histórico de Colo Colo se lanza contra Alan Saldivia por los cánticos dedicados a la U en velatorio

Durante este domingo, Alan Saldivia llegó a despedir a uno de los fanáticos fallecidos y compartió con diversos integrantes de la familia. No obstante, en ese marco, el defensor uruguayo también protagonizó una intervención que le valieron críticas en redes sociales.

El charrúa fue captado en un video entonando un cántico en contra de Universidad de Chile. “El chuncho no lo puede creer, el chuncho no lo puede creer, Colo Colo es lo más grande y la Garra Blanca los c... otra vez”, dice en el registro audiovisual.

Esta situación despertó la polémica en todos los sectores. Tanto hinchas de Colo Colo como de la U lo acusaron de faltar el respeto en lugar de guardar la compostura por el luto que vive la institución en medio de su centenario.

Incluso, sumó críticas de un histórico albo. Patricio Yáñez se lanzó con todo contra el zaguero después de hacer un análisis de lo ocurrido en los últimos días. “Es lamentable. He escuchado frases, palabras e intenciones que vengo escuchando del 95. Dirigentes, políticos, actores. No soy experto, converso con gente sobre soluciones para esta cuestión, pero es más de lo mismo. Si no hay voluntades y el legislativo no se preocupa, el ejecutivo no le da prioridad, esto seguirá pasando”, comentó de entrada en Radio Agricultura.

“El luto lo lleva la familia que pierde dos chicos por delante. No puede ser que el estado no te proteja cuando vas a ver un evento, a ver un familiar. Esto hay que verlo como un tema político, la ANFP y más con esta dirigencia no están capacitados”, continuó analizando Yáñez.

“Los dueños de clubes deben tener autocrítica, pero esto para sacarlo adelante hay que tener registro de estas bandas armadas, organizadas y que parece que se dan cuenta hoy, a partir de la pérdida de dos niños. Da rabia, da pena y recién se dan cuenta que no se resuelve sólo con dirigentes”, enfatizó.

Además expuso que “es un tema país, estado. Borrar Estadio Seguro, sacarlo del mapa con actores competentes, porque es una caja pagadora de favores políticos. Hay gente que no está capacitada, no digo que lo hagan mal pero no están preparados para enfrentar los requerimientos. Tiene que ser gente de cabeza”.

“Es un problema político, dejó de ser de fútbol. Y si no se resuelve como quieren hacerlo con otros temas, seguirá pasando. No le quito responsabilidad a la gente del fútbol, que trata de sacar su tajada, pero es un problema de Estado que va mucho más allá de todo lo que pueda hacer la gente del fútbol que han sido bastante ineptos”, complementó.

Al mismo tiempo, agregó que “hay una cuestión que uno tiene en la cabeza y te tienes que sentir responsable de la pérdida de dos chicos, aunque no hagas nada. Cuando te vas a dormir con tu familia dices ‘Qué hice o no hice’. No hablaré de políticos y dirigentes que no han hecho nada, pero si estas vidas que se fueron van a servir para que el tema se solucione como con otras bandas delictivas del país, es parte dé. Es un tema político, que manejan particular, pero social”.

Duras críticas a Saldivia

Fue justo después de lo anterior que Patricio Yáñez se refirió a lo hecho por Saldivia y que se puede apreciar en el video. “¿Cómo los jugadores se prestan? ¿No tienen cabeza? ¿No son asistidos por los clubes?”, cuestionó.

“Representar a los que tienen en caos el fútbol chileno es no pensar, ser tribunero, populista y no hacer nada. Lo primero que hacen los equipos es saludar a las barras bravas y despedirse de las barras bravas. El jugador de Colo Colo no es el tema, es uno de los temas”, cerró Yáñez.