“Quedé para adentro”: la increíble anécdota entre Jorge Aguilar y Novak Djokovic que resurgió en París 2024

Jorge Aguilar se retiró del tenis profesional en 2015. Fue 167 del mundo, ganó dos torneos Challenger y defendió los colores de Chile en los últimos años dorados de la dupla González-Massú. Una vez fuera de la actividad, también destacó como entrenador de Christian Garin durante dos etapas.

Una vida dedicada al tenis que lo tuvo y lo sigue manteniendo en vigente dentro del circuito. De hecho, en su viaje a París 2024 como parte del cuerpo técnico chileno le permitió tener un encuentro con Novak Djokovic, quien no solo lo reconoció, sino que también recordó un duelo que jugaron entre ambos.

“El se me acercó y me dijo ‘Aguilar, nosotros jugamos en Italia, en el torneo de Avvenire. Me ganaste’. Yo quedé para adentro porque es increíble que este tipo, que es un grande, tenga ese recuerdo”, relató el entrenador nacional al medio As. El contexto del reconocimiento fue uno de los entrenamientos que tuvo Nicolás Jarry en los Juegos Olímpicos, donde precisamente compartió con el serbio.

Fue un encuentro sorprendente para Aguilar, quien también fue capitán del equipo chileno en la ATP en 2020 y 2022. “Yo pensé que no se iba a acordar de mí, pero recordaba el partido que jugamos cuando yo tenía 16 años y él tenía 14 o 15. Fue muy peleado y larguísimo, y recuerdo que le gané 7-6 el tercero. Es increíble y me sorprendió mucho. Me dijo “¡qué gusto de verte, que bueno que estés acá!”. Me dejó sin palabras”, complementó el actual socio de Nicolás Massú.

De hecho, después de contar la anécdota aclaró que le preguntaran al Vampiro por si es que no le creían. “Sí, es verdad. Entrenamos el otro y se acordaba que jugaron en Milan, en un torneo de menores. Se acordaba que tenía buena derecha y le dijo “animal”. Jorge se reía”, contestó el bicampeón olímpico.