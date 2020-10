Queiroz: “Llorando mucho, el partido fue perturbado por decisiones que no ayudaron a Colombia”

Con sentimientos encontrados tomó la selección colombiana el empate conseguido a última hora frente a Chile en el Estadio Nacional. Sin embargo, hubo críticas al arbitraje del argentino Darío Herrera, sobre todo por el penal que concedió a Chile tras revisar el VAR.

“El gol de Chile fue un accidente dentro de nuestra área. El VAR tomó una decisión y hay que aceptarlo. En mi país se dice que si un bebé no llora, no mama y eso se sintió durante el partido. Llorando mucho, el partido fue perturbado por decisiones que no ayudaron mucho a Colombia”, expresó el DT Carlos Queiroz.

Sobre lo visto en la cancha, el seleccionador se mostró satisfecho. “Cuando tenemos que hacer cambios forzados por lesiones es perturbación para el equipo porque hay que hacer adaptaciones. Estuvimos por encima hasta el penalti, pasamos cerca de 10 minutos perdiendo el control, pero después Colombia fue fantástica. Empezamos a dominar y todo el segundo tiempo ha sido de nosotros, el resultado fue justo porque Chile también jugó bien y creó opciones”, sostuvo.

En tanto, Juan Guillermo Cuadrado valoró el empuje del equipo. “Siempre creímos, tuvimos la confianza en que lo ibamos a voltear. Empezamos bien en el primer tiempo, la jugada del penalti y hizo crecer a Chile, pero siempre creímos que podíamos darlo vuelta, merecíamos el empate. Contento pot el resultado, es importante no perder. Jugar en Chile siempre es difícil. Es un punto valioso”, sentenció.