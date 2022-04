Quién es Byron Castillo, el jugador que reabre la esperanza de Chile de clasificar al Mundial de Qatar

Sin siquiera pensarlo, Byron Castillo tiene en vilo a toda Sudamérica. Desde que se reveló que pudo haber sido utilizado irregularmente por Ecuador, considerando que tendría nacionalidad colombiana, distintas federaciones activaron la alerta. Concretamente, la chilena reconoció que manejaba información preliminar acerca de la irregularidad que, de comprobarse, le costaría al combinado dirigido por Gustavo Alfaro perder todos los puntos que consiguió teniéndolo registrado en su planilla. Esas unidades se les añadirían a los rivales de turno y el más beneficiado sería Chile, que contabilizaría dos victorias sobre el combinado del Guayas y conseguiría por la vía administrativa la clasificación al Mundial de Qatar.

El uso del condicional no es antojadizo, porque, si bien se trata de una posibilidad, se puede abrir un largo camino, que incluirá la respectiva investigación y los consiguientes recursos ante la FIFA y, eventualmente, el TAS. La ANFP reconoció a El Deportivo que ya está explorando la vía legal para aferrarse a la última opción de entrar al Mundial. La secretaria ejecutiva de la corporación, Sandra Kemp, está a cargo de la materia. El abogado Eduardo Carlezzo, quien condujo el reclamo por una situación parecida que involucró al paraguayo Nelson Cabrera, quien defendió a Bolivia sin estar habilitado, representará los intereses chilenos. Esa vez, mientras bregaba por clasificarse al Mundial de Rusia 2018, la Roja obtuvo los tres puntos por la vía administrativa. No le bastaron para alcanzar el objetivo.

Por cierto, el presidente de la federación ecuatoriana, Franciso Egas, no duda respecto de la materia que está en disputa. “No existe eso. Me parece que no es más que otra noticia. No conozco ningún juicio nuevo”, sostiene, en declaraciones a futbolecuador.com. El vicepresidente, Carlos Manzur, tampoco. “El jugador Byron Castillo ha sido parte de varias selecciones nacionales desde los 15 años y ha participados en varios torneos de selecciones nacionales. Hace unos años, a propósito de un problema entre empresarios, saltaron a la luz ciertas inconsistencias en el Registro Civil, que fueron corregidas con dos acciones de rango constitucional que le dieron la razón al jugador y que se encuentran ejecutoriadas. No existen procesos investigativos en curso. Para nosotros es un tema cerrado”, declaró este martes, poco después de que se conociera la posible irregularidad a El Deportivo.

¿Quien es Byron Castillo, el futbolista que reabre la esperanza de la Roja? Obviando el detalle de la nacionalidad, que da origen a la disputa y que necesariamente resolverán las autoridades deportivas, en Ecuador lo consideran uno de los elementos de mayor proyección en el balompié local. A los 21 años, el carrilero ya puede considerarse un elemento consolidado. Después de pasar por las categorías inferiores del Club Sport Norteamérica y del Aucas, completó su formación en el Barcelona. En los amarillos, debutó como profesional en febrero de 2018. En noviembre del mismo año anotó su primer gol.

Byron Castillo lucha por el balón con Giorgian De Arrrascaeta, en el duelo entre Barcelona y Flamengo, por la Copa Libertadores (Foto: AP)

Un seleccionado permanente

Su polifuncionalidad y solvencia, características que ya había mostrado, además, en todas las categorías menores de la selección ecuatoriana, siendo mundialista sub 17 en Chile, en 2015, lo fueron perfilando como un futbolista apto para el alto rendimiento. En 2018 ya se había transformado en inamovible en el Ídolo y de ahí en más no abandonó la formación titular. De ese tiempo a esta parte suma 138 presencias y nueve goles en el club, al que sigue defendiendo. En las Eliminatorias, en tanto, ha estado en ocho partidos y, en materia ofensiva, su aporte se ha remitido a una asistencia.

En Guayaquil destacan sus condiciones y, principalmente, su versatilidad. “Es lateral derecho, defensa. Por su velocidad marca muy bien, es difícil ganarle. También lo han utilizado como volante y como extremo ofensivo por la derecha. Es rapidísimo, hábil, muy técnico, centra muy bien. Sin dudas, es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano. El año pasado, fue semifinalista de la Copa Libertadores con Barcelona”, destaca el periodista Iván Triviño, quien sigue la actualidad del equipo guayaquileño. En el principal torneo sudamericano de clubes, apareció en la oncena ideal y el diario El País lo consideró en la oncena ideal de la temporada a nivel continental.

El conocimiento que tiene respecto del club lleva a Triviño a recordar el origen de la controversia, que atribuye a rivalidades locales. “Fue un daño que le quisieron hacer. Surgió un homónimo en Colombia, Byron Andrés y este es Byron David. Como había equipos implicados, estaban necesitados de probarlo para que el Barcelona perdiera puntos. Se abrió un proceso penal y por ese proceso la federación no lo convocaba, hasta que se demostrara si efectivamente era ecuatoriano o si las acusaciones de que era colombiano eran ciertas”, establece. Luego, refuerza la idea de que todo está en regla. “Se llevó a cabo un juicio en donde se demostró que Byron Castillo es ecuatoriano. El juicio está cerrado, sentenciado. Por eso la federación lo convocó. Un periodista colombiano publicó que se acabó recién el juicio y eso está cerrado hace meses. No entiendo qué quieren ganar, pero acá el tema está cerrado. No es verdad que no sea ecuatoriano”, apunta.