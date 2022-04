La trastienda del directorio que terminó con Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén al frente de Blanco y Negro

Una vez confirmada la salida de Edmundo Valladares y de Edison Marchant del directorio de Blanco y Negro, las piezas comenzaron a moverse al interior de la nueva mesa. Ya por la mañana existía cierto consenso en que Alfredo Stöhwing sería candidato único a la presidencia en la reunión de la tarde. Sin embargo, restaba por zanjar la discusión sobre quién sería el vicepresidente, precisamente el cargo que provocó el fin de la administración del Club Social.

En un momento se pensó en Fernando Arab, representante del bloque de Aníbal Mosa. Sin embargo, hubo opiniones que apuntaron a no exponer al exsubsecretario del Trabajo del gobierno de Sebastián Piñera para evitar un escenario como el que vivió la exministra del Deporte Cecilia Pérez en Azul Azul, quien fue amenazada de muerte por los barristas de Universidad de Chile apenas se confirmó su llegada a la mesa.

También el flamante presidente les ofreció el cargo a Javiera García y Alejandro Zúñiga, los nuevos representantes de la corporación. No obstante, ambos se negaron y, de paso, se abstuvieron en las votaciones de la jornada, por lo que todo quedó en manos de los dos grandes bloques que controlan la compañía.

Finalmente se llegó a un escenario donde quedaron dos candidatos del sector que representa a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle: Ángel Maulén y Carlos Cortés, respectivamente. El primero no estaba muy convencido de asumir y siempre ha optado por el bajo perfil, sobre todo tras su relación con el Caso Acreditaciones, donde fue condenado a presidio remitido y multas tras un acuerdo con la Fiscalía por delitos reiterados de soborno. La única vez que rompió el silencio fue cuando criticó una eventual llegada de Luiz Felipe Scolari, por sus declaraciones apoyando a Augusto Pinochet.

El segundo, que sí tenía las ganas de ocupar esa función, no era del gusto Aníbal Mosa, quien le había manifestado su opinión al propio Vial. El comerciante de origen sirio había tenido durísimas discusiones con el abogado durante su administración, por lo que estaba decidido a no darle el apoyo. Y si bien en un principio todo el bloque estaba alineado con Cortés, Diego González se inclinó por respaldar a Maulén, lo que cambió todo el escenario. Antes de que se generara una tensión en el directorio y sin necesidad de una nueva votación, todo decantó en que este último terminara convirtiéndose en vicepresidente.

Proyecto sobre la marcha

A diferencia de otras Juntas de Accionistas, donde los bloques hasta presentaron programas de gobierno, en esta elección no hubo nada de eso. El propio Alfredo Stöhwing explicó durante su presentación que siempre pensó en ser vicepresidente y no encabezar el directorio, por lo que no se pusieron en ese escenario. “Llevo dos horas desde que me enteré que sería presidente. Uno tiene un proyecto, he sido director cuatro años, sé qué hay que hacer. Estoy de acuerdo con que hay que desarrollar ciertos lineamientos hacia el futuro y, en esa materia, me entusiasma mucho trabajar en el estadio, más mirando el centenario de Colo Colo”, comentó.

Asimismo, reveló que le dio un espaldarazo a Daniel Morón, quien en los días previos había manifestado internamente sus deseos de no continuar como gerente deportivo. “Había escuchado rumores en la prensa y terminada la reunión de directorio extraordinaria, mi primer llamado fue a Daniel. Personalmente, estimo que debe seguir acompañándonos, ha sido una gran figura del último período, tiene todo el conocimiento, el amor por la camiseta, su historia en Colo Colo”, comentó.

Esta decisión, de todos modos, tiene que ser revisada en la próxima reunión ordinaria del directorio, pues, a pesar del deseo del nuevo timonel, no todos los miembros de la mesa están conformes con la gestión del excampeón de América.