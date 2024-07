¿Quién es Mikel Oyarzabal? La historia del héroe de España que se perdió el Mundial de Qatar por lesión y tuvo su revancha en la Eurocopa

“Yo solo he hecho mi trabajo. Cuando he salido al campo solo quería ayudar, hacer lo que me tocaba en cada momento”, señaló un incrédulo Mikel Oyarzabal luego de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. En ese momento, es probable que el delantero aun no se diera cuenta de su proeza. El ariete había ingresado en el minuto 68 y en su primera pelota con ventaja, a los 86′, anotó el gol que le dio el título a su país. El cuarto certamen continental para los ibérico. Se suma a los de 1964, 2008 y 2012. La nación más ganadora de este trofeo.

Mikel Oyarzabal Ugarte, de 27 años, nacido en Éibar, ha construido una carrera como un delantero de segundo orden en LaLiga. Un nombre que siempre destaca, pero que no suele acaparar portadas ni flashes. Ha hecho toda su carrera en la Real Sociedad. Allí acumula 344 partidos y 97 goles. Comenzó jugando de volante ofensivo y en las últimas temporadas ha mutado a centrodelantero. En 2021-22 tuvo su curso más goleador, con 15 dianas en 33 encuentros. Parecía un nombre fijo en la lista de Luis Enrique en el Mundial de Qatar. Pero una rotura del ligamento cruzado anterior lo sacó de carrera.

Oyarzabal besa el trofeo de la Eurocopa. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Su regreso fue paulatino. Sus números en la competición 2022-23 no fueron los mejores. No obstante, volvió a encontrarse con su mejor versión este año. Celebró 14 goles en 44 duelos y Luis de la Fuente decidió que podía darle una chance de revancha. En la Eurocopa entró siempre. Era un refresco para el ataque de España cuando Álvaro Morata, cuestionado capitán de los hispanos, no lograba enchufarse en los partidos. Una imagen que se repitió en la final. “Me llega el balón de Dani, veo que Cucu corre y le va a llegar en ventaja, corro, me tiro, la toco y va dentro”, relata cuando recuerda su conquista.

A Oyarzabal no le molesta su rol secundario. Con su selección ha marcado 12 goles. Una cifra no menor si se considera que es suplente. Ya había anotado en Eurocopa, en 2021, ante Croacia. El de este domingo es, sin dudas, el tanto más importante de su carrera. También tuvo participación con la España Olímpica de Tokio 2020, donde marcó tres veces en seis duelos y se llevaron la medalla de plata.

Oyarzabal supera a Pickford y le da el título a España. Foto: REUTERS/Wolfgang Rattay

Mirando en retrospectiva, el atacante aseguraba hace algunas semanas que hoy valora poder estar jugando al fútbol. En aquel momento no se le pasaba por la mente ser el héroe de su país en la final. “Disfruto el día a día y el hecho de poder entrenarme. Sólo estar dentro de los 26 elegidos para jugar una Eurocopa me parece una pasada. La lesión es algo que nadie quiere sufrir, pero son cosas que pasan y hay que aceptarlo. Luego le das mucho más valor a todo. Obviamente te seguirás enfadando cuando no lo hagas bien, cuando los partidos salgan mal o cuando no juegues, pero aprecias de otra forma todo lo que engloba el fútbol”, contó al medio Relevo.

En ese sentido, le da un valor alto a Luis de la Fuente, quien jugó un rol fundamental en su lugar dentro del plantel de España. “Me llamó, se preocupó por mí. Quizá hasta ese momento no me había dado cuenta de todas las personas que me tenían cariño, valor o estima y me escribió. Cuando pasa algo así se agradece que las personas a las que quieres te manden ese pequeño mensajito”, reveló.