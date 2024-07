La maldición de Harry Keane que asusta a Inglaterra a horas de la final de la Eurocopa

Inglaterra y Harry Kane van contra la historia. El conjunto de los Tres Leones se metió en la final de la Eurocopa tras un agónico triunfo ante Países Bajos y va por su primera corona continental. El ariete, en tanto, buscará el primer título de una carrera marcada por su maldición con los trofeos. El domingo 14 de julio, en el Estadio Olímpico de Berlín, será un duelo de todo o nada.

En la capital alemana se vivirá historia. Por una parte, la selección hispana es la que mejor desempeño ha mostrado a lo largo del torneo y va por su cuarto campeonato. En caso de imponerse, se convertirán en la selección más ganadora de Europa, superando a Alemania, que también ostenta tres títulos actualmente.

No obstante, en la otra vereda, buscan cerrar una historia aún más épica. Esto, principalmente, por las inexistentes coronas europeas por parte de Inglaterra y Kane, quien nunca ha levantado un trofeo en su carrera.

“Es espectacular estar disfrutando de este momento, estamos contentos ya que tuvimos muchas dificultades para llegar hasta acá. Solamente queda un paso y vamos a dar todo en la final. Somos un gran equipo y estamos todos listos para aportar, aunque jueguen diez minutos, acá estamos todos preparados y eso se demostró hoy. Creo que merecimos ganar el partido y ojalá podamos repetir esto”, aseguró el artillero, que marcó el tanto del empate ante Países Bajos.

Aunque anticipó el crucial duelo y también mostró su respeto por la Furia Roja: “Será un duelo muy difícil ante España, vamos a tratar de hacer historia. Estoy muy emocionado y ansioso por ese partido, estamos buscando esto de hace mucho tiempo”, continuó.

La mala fortuna

La final del partido se disputará exactamente dos semanas previas al cumpleaños número 31 de Kane. El delantero finalizará su decimotercera temporada como futbolista, donde no ha logrado obtener ningún título colectivo.

Su particular situación llama la atención. Es un jugador destacado que incluso se evidencia en su registro individual. Sin ir más lejos, el ariete suma 406 anotaciones a lo largo de su carrera. Esto le ha permitido obtener distinciones como la Bota de Oro (2024), la Bota de Oro de la Premier League (2015-16, 2016-17 y 2020-21), el jugador del año por la FA (2016-17) o la Bota de Oro del Mundial (2018), entre otros.

Sin embargo, si gran desempeño no se ha reflejado en títulos con sus equipos. Esto se explica, de cierta forma, tras jugar la mayoría de su carrera en el Tottenham. Los Spurs han hecho amagos de competir durante el siglo, pero no han podido contra el resto del Big Six.

Se transformó en el máximo goleador del cuadro londinense, con 282 dianas, superando al gran Jimmy Greaves (266). Pese a ser capitán, ídolo y estrella, decidió cambiar de aires. Fichó por el Bayern Múnich, en una operación que costó más de 100 millones de dólares.

No obstante, se llevó consigo su maldición. Los bávaros venían de ganar once Bundesligas en línea, además de múltiples títulos locales y la Champions League (2020). Ni siquiera el haber contribuido con anotaciones que lo llevaron a convertirse en la Bota de Oro, sirvió de algo. Fue una insólita sequía durante la 2023-24.

El Bayern cerró su temporada sin títulos. El primer fracaso ocurrió en el estreno de Kane, que llevaba solo un par de días en el club. Ingresó en el complemento de la derrota por 3-0 ante el Leipzig, en la final de la Supercopa de Alemania. Sería un mal augurio para el resto de la temporada. Quedaron fuera de la DFB Pokal en la segunda ronda ante el Saarbrücken, club que finalizó quinto en la tercera división teutona, y quedó tercero en la liga. Ambos certámenes fueron ganados por el sorprendente Bayer Leverkusen. En Champions, en tanto, fueron eliminados por el Real Madrid tras dos goles en la agonía de Joselu.

La mala fortuna de Kane se ha dado a lo largo de su carrera. Las finales más recordadas son la de la Champions League 2019, ante el Liverpool, y de la Eurocopa 2020, disputada en 2021 por la pandemia, que terminó llevándose Italia en los lanzamientos penales. Ahora, ante España, buscará su revancha y sumar el primer título tanto para él como para Inglaterra, que nunca ha logrado coronarse a nivel continental.