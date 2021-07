Quinteros explica el alza de Morales: “Le dimos confianza, se puso en forma y está rindiendo bien para el equipo”

Iván Morales fue figura en la victoria con la que Colo Colo selló su paso a los cuartos de final de la Copa Chile. El delantero marcó un doblete en el triunfo de los albos por 4-0 ante La Serena en el estadio Monumental, resultado que se sumó al 1-3 del Cacique en la ida que se disputó el pasado miércoles, compromiso en el que el delantero inauguró el marcador.

Gustavo Quinteros, entrenador del cuadro de Macul, se refirió al momento del ariete, quien goza de un buen momento, luego de ser cuestionado por los hinchas por su rendimiento y las denuncias en su contra por realizar fiestas en pandemia. Algo que obligó incluso a que el club tomara medidas al respecto.

“Está muy bien, pero no hay que decirle mucho porque sino se agranda (se ríe). Él venía de mucho tiempo de estar parado. Le dimos confianza, se puso en forma y está rindiendo bien para el equipo”, declaró el estratega a TNT Sports.

El DT, además, se refirió al alza que ha exhibido su escuadra en los últimos partidos que ha jugado. “Cuando tienes un plantel de buenos jugadores, cada uno tiene que estar al cien por cien. Porque sino juega el otro. Hay una competencia leal en el puesto y los rendimientos suben. Esa es la idea y lo estamos logrando. En casi todos los puestos, tenemos jugadores de buen nivel”, expresó.

Sobre el partido, Quinteros manifestó que “fue un partido, al principio, un poco trabado, con pocas situaciones. Después se fue abriendo y encontramos los espacios. Pudimos convertir y se hizo favorable”.

Y, finalmente, criticó los cambios en la programación de los duelos de la Copa Chile: “Confiábamos que podíamos pasar. Tuvimos poco tiempo de recuperación. Ahora me dicen que puede que juguemos el jueves. El cronograma debería ser por tiempo y bien hecho. A veces nos obligan a cuidar jugadores, cuando podrían haber jugado. Me hubiese gustado saber antes qué día jugábamos”.

Morales: “Estamos felices de pasar la llave y meternos en cuartos”

Iván Morales festeja uno de sus goles ante Deportes La Serena. FOTO: Agencia Uno.

El propio Morales también analizó su presente futbolístico y detalló los esfuerzos que ha realizado para mejorar su nivel. “Es un conjunto de cosas. Todos hemos subido nivel. Hay una competencia sana dentro del equipo. En estos dos partidos se dio mucho el primer espacio. Estoy súper contento y esperamos que sigamos así”, comentó.

“Hay un montón de cosas. Hay un trabajo detrás del club, de mi familia, mi representante, mi PF personal y de mí parte. Confío que eso es lo que me tiene así. Estoy muy feliz porque se pueda demostrar dentro de la cancha”, complementó, en la misma línea.

Morales, además, reveló el diálogo que tuvo con Quinteros y que, a su juicio, fue clave para su alza. “El profe me dio siempre la confianza. Obviamente con presión también. Me dijo siempre lo que tenía que hacer y que si no lo hacía, no iba a jugar. Nos da el máximo apoyo y hay una competencia dentro del plantel”.