Quinteros sufre con la falta experiencia en Colo Colo: “Si hoy nos tocara jugar Libertadores estaríamos un poco complicados”

Colo Colo ganó, gustó y goleó. Los albos debutaron con el pie derecho y se impusieron por 5-2 ante el recién ascendido Deportes Copiapó. El Cacique dejó atrás unas semanas complejas y aplastó con absoluta jerarquía al elenco nortino en la primera jornada del Campeonato Nacional.

En esa línea, el director técnico del cuadro popular, Gustavo Quinteros, se refirió a la victoria y aseguró que el equipo aún debe seguir trabajando para encontrar su mejor versión: “Nos falta mucho trabajo e ir acomodando, rearmando con los jugadores nuevos que van llegando. Hay que darles las herramientas y el trabajo que tiene este equipo, el funcionamiento para poder seguir mejorando. Yo creo que cuando tengamos todos los jugadores a disposición y empecemos a trabajar con todos, deberíamos tener un equipo muy competitivo, que pueda ser capaz de pelear de nuevo el campeonato y clasificar de nuevo a Libertadores”.

“Los jugadores se vienen incorporando de a poco. Hicimos la pretemporada con muchos jugadores chicos, que hoy jugaron y los que llegaron, llegaron al terminar la pretemporada, en la semana previa a la Supercopa o empezaron a jugar ahora en la semana previa al campeonato. Por eso el trabajo va a ser fundamental, que puedan todos adaptarse rápido y poder rearmar un equipo competitivo”, complementó el estratega.

Los jugadores albos festejan una de las tres anotaciones de Marcos Bolados, la figura del encuentro. FOTO: AGENCIAUNO

El exdefensor señaló que, a pesar de recibir dos anotaciones, no tuvieron mayores contratiempos en el encuentro disputado en Estadio Luis Valenzuela Hermosilla: “El segundo fue más error que el primero. El primero fue una pelota al área, segunda jugada y nos hicieron el gol. No tuvimos problemas tácticos, perdimos la segunda pelota o no fuimos a respaldar al defensor cuando rematan o va la pelota al área”.

Finalmente, señaló que la falta de experiencia aqueja al Cacique, sobre todo en materia defensiva: “La preocupación puede ser. Hoy solo tenemos dos defensores de experiencia y los demás son chicos. Si hoy nos tocara jugar Copa Libertadores estaríamos un poco complicados. De a poco los chicos se van haciendo grandes y empezarán a jugar cada vez más.