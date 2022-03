Quinteros, tras la goleada en el Superclásico: “Hoy entraron todas las que en los partidos anteriores no”

Colo Colo goleó a la Universidad de Chile y regresó a los triunfos en el Torneo Nacional, tras tres partidos sin ganar. Los albos se impusieron por 4-1, dominando de principio a fin a su archirrival, en un duelo en el que el Cacique mostró una mejora importante respecto a sus últimos encuentros. Gustavo Quinteros, entrenador del conjunto de Macul, valoró la victoria y la eficacia de su escuadra frente a la portería azul.

“Jugamos de la misma manera que veníamos jugando. Estuvimos atentos con las pelotas largas. Hoy concretamos y fuimos eficaces. Cuando es así, el partido se hace mucho más tranquilo, en el sentido de que no tienes la obligación de ir a buscar constantemente”, declaró el DT a TNT Sports.

“Hoy entraron todas las que en partidos anteriores no. Yo no tengo solo en cuenta los resultados. A mí siempre me dejó tranquilo que siempre generamos más que los rivales. Lo de Huachipato fueron errores nuestros. En lo futbolístico siempre estuve tranquilo. Sabía que esto iba a suceder”, complementó.

El estratega, además, llenó de elogios a Gabriel Costa, quien fue una de las figuras del partido al marcar un doblete. “Gabriel es un chico extraordinario. Como persona es buena gente. Entrena bien. Hay que bancarlo en los momentos malos. Lo mismo con Solari, con Bolados. Esos son los jugadores que tenemos encargados. Hoy Costa hizo un gran partido. Gil jugó muy bien. Cuando entró Bolados entró bien”, manfiestó.

Finalmente, el DT se mostró feliz por las mejoras exhibidas por su equipo, aunque aseguró que aún le faltan detalles por mejorar, mientras que la efectividad conseguida ante la U es algo que espera mantener. “Tenemos que mantener la calma en los últimos metros. Nosotros hubiésemos tenido el 50 por ciento de eficacia que tuvimos en los otros partidos, no hubiésemos perdido ningún partido”.

Solari: “Supimos revertir la situación”

Otro que comentó el triunfo del Cacique fue Pablo Solari, quien fue de los puntos más altos frente a la U. “Supimos revertir la situación. Gracias a Dios hoy se nos pudo dar. Nos salió un partido increíble”, declaró el argentino, en diálogo con la misma señal televisiva.

El Pibe también habló sobre las instrucciones que le entregó su entrenador y manifestó que aún debe mejorar en cuanto a su definición. “Gustavo siempre me dice que juegue en el uno contra uno. Siento que es mi fuerte. Siempre me pide lo mismo. Me falta mejorar las terminaciones”, dijo.

El atacante fue autocrítico con su nivel en los compromisos previos al choque con los azules: “No quiero darle mucha bola a esa gente que dice que es hincha y no lo es. Mis compañeros me dan confianza. Con partidos como contra Audax, no anduve bien. Soy muy autocrítico. Si hubiese terminado mejor, hubiese hecho más goles”.

También se refirió a la posibilidad que tuvo para dejar el club en el último mercado de pases, asegurando que una salida no hubiese sido de su gusto. “Siempre estuve enfocado en Colo Colo. Yo no estaba manejando nada, lo hacía mi representante. Mi cabeza está acá y si tocaba salir era una lástima, porque a este club lo estimo mucho”, expresó.

“Por ahí nos caímos un poquito. Nos faltó afinidad. Me hago responsable de que pude hacer cosas mejores. Trato de dar siempre el máximo. Cuando me dicen que no siento la camiseta, me da bronca. Siempre doy todo por este equipo”, cerró.