Radiografía a la envalentonada Venezuela que sueña con una clasificación histórica al Mundial 2026

La selección de Venezuela arriba a Santiago con la ilusión de sacar a la Roja de la carrera mundialista. Se trata de otro enfrentamiento clave para la Selección, que no pasó del empate ante Perú. Ahora, ante una escuadra que viene crecida por su empate ante Brasil. El jueves sumaron esa unidad fundamental para sus aspiraciones, ya que los mantiene en el séptimo puesto de las Eliminatorias, en el lugar del repechaje. Más bien, los hizo escalar a esa posición. A la decimoprimera jornada llegaron octavos. Ahora se vuelven a ilusionar con ir por primera vez en su historia al Mundial.

La escuadra dirigida por Fernando Batista ha ido de más a menos en el proceso que lleva a Estados Unidos, México y Canadá, pero siguen al pie del cañón. Esto porque no ganan hace más de un año. Pero, al haber aumentado los cupos de cara a la próxima cita planetaria, algunos empates los mantienen en carrera. Su última victoria fue, precisamente, ante Chile, por 3-0 el 17 de octubre de 2023. En un partido donde brilló Yeferson Soteldo (quien marcó el 1-0). Después de ese partido igualaron ante Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Brasil. Contra Bolivia y Paraguay perdieron.

Pese a que les cuesta ganar, el elenco llanero también ha sido un hueso duro de roer para sus contrincantes. Ante los altiplánicos sufrieron con el rigor de los 4.150 metros de altitud que tiene El Alto. Mientras que con el equipo de Gustavo Alfaro fue un partido muy parejo, donde los guaranís pegaron en el segundo tiempo para confirmar su alza. Meritorios son las unidades que le robaron a Uruguay, Argentina y Brasil. Tres rivales que ante la Roja impusieron sus términos.

Venezuela goleó a Chile hace un año en Maturín. (Foto: @conmebol)

Inmediatamente después del encuentro ante la canarinha, en Venezuela ya vislumbraban su viaje a Santiago. “Vamos a ir a competir a Chile, igual como competimos ante Brasil. Si sale todo bien, vamos a buscar un resultado positivo para seguir sumando. En el costado izquierdo tenemos a Soteldo, que hoy no estuvo a disposición, pero lo estará ante Chile”, señalaba Leandro Cufre, ayudante de Batista.

Cara a cara

En la comparativa con la Roja, el elenco venezolano tiene algunos aspectos donde saca ventaja. Por ejemplo, tiene a siete futbolistas de la convocatoria jugando en Europa. El listado lo componen Jon Aramburu (Real Sociedad, España), Yordan Osorio (Parma, Italia), Christian Makoun (Levski Sofia, Bulgaria), Yangel Herrera (Girona, España), Cristián Cásseres (Toulouse, Francia), Telasco Segovia (Casa Pía, Portugal) y Darwin Machis (Real Valladolid, España). El equipo de Ricardo Gareca, en tanto, solo tiene a cinco: Lawrence Vigouroux (Swansea City, Inglaterra), Vicente Reyes (Cambridge United, Inglaterra), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Francisco Sierralta (Watford, Inglaterra) y Gabriel Suazo (Toulouse, Francia). Dos de ellos, los arqueros, ni siquiera han debutado en la Roja.

Además, Venezuela tiene un plantel más joven que el de Chile. Su última nómina promedia 27,8 años, contra los 28,7 de la selección chilena. Aun así, en aquel ámbito, la diferencia no es tan notoria. También tienen figuras veteranas, como Salomón Rondón (35 años), que es su goleador históricos, con 45 conquistas, o el guardameta Rafael Romo (34). También figura en el listado el capitán Tomás Rincón (36), que es el futbolista con más apariciones en la Vinotinto. “Hay que darle valor al empate contra Brasil con un resultado bueno en Santiago ante Chile. Yo me preparo siempre para lo que me toque. Estamos competiendo bien, con un sueño tremendo de estar en el próximo Mundial”, comentó el veterano volante.

Por otro lado, entre los futbolistas también figuran dos que en el fútbol chileno tuvieron un buen pasar, como lo son Yeferson Soteldo y Eduard Bello. El mediocampista ofensivo con pasos por Huachipato y la U ahora está en Gremio, donde es compañero de Alexander Aravena. Mientras que el delantero que brillara en Antofagasta ahora está en el Barcelona de Ecuador. En el proceso clasificatorio se ha posicionado como un elemento clave para Fernando Batista. Muchas veces como un revulsivo que lo saca de momentos complejos.

Cambios en el equipo

En la comparativa con el duelo ante Brasil, el DT prepara algunos cambios. El lateral derecho Alexander González recibió una tarjeta roja por una agresión a Vinicius Junior y no estará. Por su parte, Cristian Cásseres, compañero de Gabriel Suazo en el Toulouse, es baja por acumulación de cartulinas amarillas. Yangel Herrera salió reemplazado anticipadamente en el partido ante el Scratch por molestias físicas. Maurice Cova, mediocampista del Deportivo Táchira, fue convocado en reemplazo del suspendido Cásseres.

En las altas, destaca el retorno de Soteldo, quien no estuvo la fecha pasada. El once que prepara el estratega argentino está compuesto por Rafael Romo; Jon Aramburu, Rubén Ramírez, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Tomás Rincón, José Martínez, Eduard Bello; Yeferson Soteldo, Salomón Rondón y Jefferson Savarino.