Rafael Nadal pone en duda su participación en Roland Garros: “No puedo trabajar lo que necesito para competir”

Rafael Nadal aún no puede reponerse de la dolencia que tuvo durante la segunda ronda del Abierto de Australia. El tenista presentó una lesión grado 2 en el Psoas Ilíaco de la pierna izquierda y desde que se le detectó, los especialistas estimaban un proceso de recuperación cercano a las ocho semanas.

Sin embargo, ese tiempo se ha expandido por más tiempo, por lo que el manacorí aún sigue fuera de las pistas. Si bien se creía que podía llegar a disputar el Masters de Madrid tras bajarse del Conde de Godó, este jueves contó que no estará presente en la cita de la capital hispana y puso en duda su presencia en Roland Garros.

“Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles”, indicó de entrada en un video compartido en sus redes sociales.

“Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil”, continuó.

“Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente”, informó.

“La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé. Esta es la situación actual”, añadió en el mensaje.

A continuación mandó “un saludo especial a todo el público de Madrid y español porque me habré perdido los dos torneos que se juegan aquí en casa. Todos sabéis lo que significa para mí jugar estos torneos y en este caso en Madrid que no voy a poder jugarlo con todo lo que me ha dado”.

“No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada. Un abrazo muy fuerte a todos y en cuanto que tenga noticias pues os informaré. Gracias”, cerró Rafael Nadal.