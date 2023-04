Rafael Nadal extiende su periodo de recuperación y se baja del torneo Conde de Godó

La lesión que arrastra Rafael Nadal desde el Abierto de Australia sigue sin dejarlo competir en su máximo nivel. Ahora el tenista español ha informado a través de sus redes sociales que se bajó del torneo Conde de Godó que se realizará en Barcelona.

“Barcelona es un torneo especial para mi, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre una sensación única”, comentó en Twitter.

“Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición”, añadió.

Por último, le deseó “mucha suerte a mi amigo David Ferrer y todo su equipo para esta edición del Godó que seguro será como siempre un éxito en todos los niveles”.

A su vez, el director deportivo de la competencia indicó que “es una pena no poder contar Rafa. Es un jugador al que queremos mucho y, ante una situación así, solo podemos enviarle mucho ánimo y desearle una pronta recuperación”, comentó Ferrer.

Ausente desde Australia

El origen de la lesión se remonta a la segunda ronda del Abierto de Australia mientras enfrentaba al estadounidense Mackenzie McDonald. Tras la caída, fue el propio manacorí quien dio pistas de las molestias sufridas, aunque en una primera instancia evitó referirse a un tiempo de recuperación hasta conocer los resultados de los exámenes de rigor.

“He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. Tengo un histórico de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado”, reconocía Nadal en la oportunidad.

“Puedo venir aquí y decir que la vida es fantástica y que hay que mantenerse positivo, pero no lo voy a hacer ahora. Es un momento y un día duro y lo acepto porque hay que seguir. A nivel deportivo, el vaso se va llenando y puede haber un momento que se rebalse”, añadió evaluando un posible retiro.

También reveló las complicaciones que tuvo en el duelo contra el norteamericano. “No le pregunté al fisio si me tenía que retirar porque conozco mi cuerpo. Soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones. No quería retirarme y abandonar la pista porque era el defensor de la corona aquí. Lo que he hecho es intentar seguir sin hacerme más daño. No podía correr y tampoco pegar el revés”.

Y una vez que se confirmó la gravedad de la lesión, informó que “he realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Ilíaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas”, anticipaba, claro que este periodo de recuperación ya se han convertido en 13 semanas.

Debido a esta dolencia, Nadal ya ha perdido la oportunidad de competir en Medio Oriente, perdiéndose los torneos de Doha y Dubái. Además, quedó fuera de Indian Wells, Miami, Montecarlo y ahora Barcelona.

Ahora la meta del hispano estará puesta en el Masters 1000 de Madrid (26 de abril al 7 de mayo) con el objetivo de estar a punto para enfrentar Roland Garros, competencia de la que es campeón defensor.