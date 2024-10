Seleccionado nacional le responde a Arturo Vidal tras sus críticas sobre el proceso de Ricardo Gareca

Arturo Vidal siempre se ha mantenido fiel a su estilo. Nunca se ha guardado nada. El volante de Colo Colo suele entregar sus opiniones frente a diferentes temas de la contingencia nacional, especialmente con lo que tiene que ver con el fútbol. El Campeonato Nacional y la actualidad de la Roja son temas recurrentes.

El Rey ha sido uno de los fuertes detractores del proceso de Ricardo Gareca en la selección chilena. Ha cuestionado sus resultados y la ausencia de ciertos jugadores, principalmente de la Generación Dorada.

“Si vuelvo yo y algunos podemos pelear. Matemáticamente no estamos eliminados”, aseguró, por ejemplo, en medio de la derrota con Colombia.

La respuesta de Matías Catalán

Vidal ha entregado una serie de declaraciones refiriéndose al mal contexto que vive la Roja. Sin embargo, hasta ahora, nadie se había referido a sus dichos. Desde la selección chilena, por primera vez, trataron las críticas del oriundo de San Joaquín.

Matías Catalán conversó con TyC Sports y habló sobre los cuestionamientos que han caído sobre el proceso de Ricardo Gareca. “Las críticas de Arturo Vidal son opiniones”, comenzó señalando el defensor. “He compartido muchos momentos con Arturo, con (Gary) Medel o (Charles) Aránguiz son muy buenas personas. Claudio Bravo también. Me trataron como uno más. Soy muy agradecido y me han mandado mensajes de aliento por mi lesión”, continuó el jugador nacido en Mar del Plata.

El zaguero también se refirió al mal momento que vive el Equipo de Todos. “Es un momento complicado, pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón pero todavía hay chances. todo el país lo está apoyando”, sostuvo.

Catalán, defensor de Talleres de Córdoba, no podrá estar en los próximos encuentros de la Roja, puesto que sufrió una grave lesión de rotura de ligamento cruzado en su pierna derecha. En ese sentido, el Tigre deberá seguir buscando variantes en zona defensiva.