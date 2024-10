Arturo Vidal explota en las redes sociales contra los jugadores de la Roja

La Roja sufrió una dolorosa goleada por 4-0 contra Colombia en Barranquilla, por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado hunde a Chile en el último lugar de la tabla de posiciones, complica el proceso de Ricardo Gareca y alimenta a los detractores del argentino, como es el caso de Arturo Vidal, quien ha criticado públicamente las decisiones del Tigre.

Este martes, mientras la Selección jugaba en el Metropolitano Roberto Meléndez, el Rey reaccionó en vivo al duelo en una transmisión en Kick, al interior de la concentración de Colo Colo. Cabe destacar que el Cacique se enfrenta este miércoles a Unión La Calera, en un duelo pendiente que es clave en sus pretensiones de quedarse con la copa.

Errores que lo enfurecieron

Al principio el mediocampista partió comentando tranquilamente, pero el primer gol de Davinson Sánchez desató la molestia contra sus excompañeros de la Roja: “Si les dije que las pelotas paradas, se los dije a estos cu..., lo dije que los centrales, a esos huevones no hay que dejarlos que se acerquen al área. Me duele el alma, me duele todo. Lo celebra el delincuente, si le pego en la cabeza, que suerte ese gol”.

El festejo de Sánchez en el primer gol de Colombia. Foto: Vizzor image/Photosport

Su rabia continuó sobre el final de la primera parte, ante la poca profundidad del equipo de Gareca: “¡Pero hueón, no puede ser! Está bien (jugar en) corto, pero cuando ves que ya no hay espacio, tírala a la mierda y más en esa cancha donde siempre te da un bote cu...”.

En la segunda parte, en el tercer gol cafetalero anotado por el joven de 20 años Jhon Durán, figura del Aston Villa, aprovechó de repasar la regla Sub-21 que existe en el Campeonato Nacional: “Tenemos una regla de mierda a los 21 años. Esa regla debería ser a los 18 años, para que los cabros chicos se vayan a Europa, salgan. Cómo van a tener una regla a los 21 años”.

“Si vuelvo yo y algunos podemos pelear”

Ya con la derrota consumada, realizó un frío análisis sobre la situación actual de la Selección: “Estamos pa’ la cagá. Era un partido difícil, pero yo creo que se podría haber hecho algo mejor. Ya ni ganas de hablar, porque cada hueá que uno dice sale y te matan”.

Sin embargo, considera que todavía se puede disputar un cupo mundialista, aunque para eso deben retornar los históricos: “Si vuelvo yo y algunos podemos pelear. Matemáticamente no estamos eliminados”.