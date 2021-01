Otro Alcorconazo: Real Madrid revive el catálogo de eliminaciones humillantes

En el momento en que Juanan marcó el 2-1 al minuto 109 para el Alcoyano ante el Real Madrid por la Copa del Rey, los fanáticos que estaban mirando el partido sabían que estaban ante un momento histórico. Para siempre quedó el recuerdo de la hazaña del Alcorcón ante el Real Madrid de Manuel Pellegrini, episodio que jamás le perdonaron en el Bernabéu, o la noche inolvidable en que Deportes Ovalle eliminó a Colo Colo en la Copa Chile. Historias que no se dan muy a menudo, pero que cuando ocurren, quedan guardadas para siempre. Acá un repaso.

Real Madrid, una víctima conocida

No es primera vez que el poderoso Real Madrid queda eliminado ante cuadros de segunda o tercera categoría en la Copa del Rey. En diciembre de 2000, los recordados galácticos, que venían de levantar la Champions unos meses antes, sufrieron una humillante derrota ante el Toledo por 2-1, equipo de la Segunda B de ese país. Los millones de Florentino Pérez en cancha no pudieron evitar los tantos de Israel González y de Cidoncha. Sería el comienzo de una serie de inolvidables eliminaciones en esta competición.

Tal vez la más recordada la sufrió un chileno. El Madrid de Manuel Pellegrini fue vapuleado por 4-0 en la ida ante el humilde Alcorcón. Un partido que, prácticamente, sentenció el paso del entrenador nacional por el banquillo merengue meses más tarde. El triunfo 1-0 en la vuelta fue insuficiente para un cuadro que contaba en su plantilla con Cristiano Ronaldo y Kaká recientemente contratados.

Los recuerdos de esa noche en Alcorcón revivieron con el partido jugado ayer ante el Alcoyano. Pese a que la escuadra de Zidane se puso en ventaja con gol de Éder Militão a los 45′, el tanto de José Solber para los locales, a los 80′, forzó la prorroga. En esa instancia y pese a estar con un jugador menos, José Antonio Casanova (Juanan) puso el definitivo e impensado 2-1 a los 109′. Increíble.

La gloria de Ovalle ante Colo Colo

El Cacique venía de coronarse campeón del torneo nacional, con Marcelo Barticciotto en la banca y con figuras como Macnelly Torres y Lucas Barrios en la cancha. La Copa Chile 2009-10 se comenzó a disputar en una sede única desde los cuartos de final, instancia en la que los albos fueron emparejados ante el humilde Deportes Ovalle, en ese entonces en Tercera División. La poca eficacia de Colo Colo y un error imperdonable del joven meta Raúl Olivares, hicieron que el compromiso terminara igualado 2-2. Todo se definió en los penales y, sorprendentemente, ahí la categoría de equipo grande la mostraron los nortinos, que se impusieron por 4-1 y consumaron una de las eliminaciones más dolorosas en la historia de los albos. Los verdes ese torneo continuaron avanzando y llegaron hasta la final, en donde cayeron ante la Universidad de Concepción.

Otra mancha en la carrera de Bielsa

No se compara a la traumática eliminación en primera ronda con Argentina en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002, pero sin duda que será una mancha en la carrera del ex entrenador de la Roja. Este año su equipo el Leeds, con el que consiguió el ascenso a la Premier League, quedó en el camino en la Copa FA ante el Crawley Town, un equipo perteneciente a la League Two, la cuarta división inglesa. Como si fuera poco, los dirigidos por el Loco fueron goleados por 3-0. Increíble.

El Barcelona también sabe de humillaciones

El equipo Culé, al igual que el Real Madrid, también ha sufrido noches desastrosas en la Copa del Rey. En la temporada 2001-02 fueron eliminados por el modesto Figuerés, de la Segunda B, tras caer por la cuenta mínima. Sin embargo, los Blaugranas no aprendieron la lección y la temporada siguiente también quedaron en el camino ante un equipo de la misma categoría. Este vez fue el turno del Novelda, que derrotó 3-2 al cuadro dirigido en ese entonces por el recordado holandés Louis van Gaal.

Aunque parezca increíble, dos temporadas después volvió a ocurrir lo impensado. Con un joven Lionel Messi en la cancha, además de Andrés Iniesta y Henrik Larsson, los de Camp Nou fueron derrotados ante el Gramenet de visita por la cuenta mínima.