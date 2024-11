Recordando sus inicios: el emotivo mensaje de Alexis Sánchez a Charles Aránguiz tras el título de la U en la Copa Chile

Alexis Sánchez ha seguido con atención el acontecer el fútbol nacional. Este miércoles, la U se coronó campeón de la Copa Chile, al vencer por la mínima a Ñublense. El autor del gol fue Charles Aránguiz. Tras el partido, el Príncipe recibió elogios desde diversas latitudes. Uno de los más emblemáticos vino por parte del Niño Maravilla. “Gran campeonato y en silencio como su estilo, que lo conozco de los 15 años, en Cobreloa. Reloj suizo, Charles”, escribió el tocopillano.

Las loas del ariete no son al azar. Ambos, como bien marca el goleador histórico de la Roja en su texto, coincidieron en las cadetes del elenco loino. En su adolescencia se conocieron en Calama. El artillero partió rápido. Su ascenso fue meteórico. Se fue del cuadro naranja a Colo Colo, luego pasó a River Plate y posteriormente dio el salto a Udinese. La historia es conocida. En tanto, el volante se dio una vuelta más larga. Jugó en Cobresal, también en el Cacique y en Quilmes, pero su consolidación vino recién en Universidad de Chile.

Pese a los caminos diferentes. Ambos coincidieron por más de una década en la Selección. Concretamente, en la época más gloriosa de la Roja. Juntos conquistaron las Copa América de 2015 y 2016.

El mensaje de Alexis Sánchez a Charles Aránguiz tras el título de la U en la Copa Chile. (Foto: Captura)

El jugador del Udinese sigue siendo seleccionado. Su alejamiento durante este semestre se debe a una rebelde lesión que lo ha tenido sin jugar por cinco meses. Aránguiz, en tanto, no ha sido nominado por Ricardo Gareca. Ahora, en su retorno a Chile, ha vuelto a mostrar el fútbol que lo transformó en uno de los mejores mediocampistas del país.

Después de la coronación ante Ñublense, el Príncipe dio a conocer sus sentimientos en la U. “Era un deseo volver y terminar una temporada así, se me dio la posibilidad por el gol. Feliz por la gente la U que no la pasó bien. El club, en general, hizo un campeonato muy bueno y merecía terminar de esta manera. es un título más, no desmerecemos nada. Por algo salimos campeones. Todo lo que se jugó fue de forma seria con compromiso y humildad”, declaró.