Regresa un ídolo a Santa Laura: Unión Española oficializa a José Luis Sierra como su nuevo DT

Entrenador cesado, ídolo contratado. Eso fue lo que hizo Unión Española en las últimas 24 horas, al despedir a Miguel Ponce y vincular a José Luis Sierra a la banca del equipo hispano.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la entidad de Independencia anuncia la llegada del recordado volante de la Selección Chilena y autor de páginas gloriosas en la historia de la mencionada institución.

“Nos llena de orgullo presentar a José Luis Sierra Pando como nuestro director técnico. El ‘Coto’ regresa para liderar los objetivos deportivos del plantel de honor y continuar el legado de éxitos en nuestro club, de los cuales fue gran protagonista como jugador y entrenador”, se puede leer en el texto del anuncio oficial.

Y ciertamente, Sierra es uno de los grandes nombres ligados a Unión. Cuando aún era futbolista, levanta dos veces la Copa Chile (1992 y 1993) y se consagra campeón en el Apertura 2005. Además, ya como estratega, es responsable de los títulos del Torneo Transición 2013 y la Supercopa del mismo año. Vueltas olímpicas que se transformarían en las últimas que da la oncena de colonia.

“Estamos seguros que con su experiencia, conocimiento y amor por el club, seguiremos haciendo más grande la historia de Unión Española”, afirma la colectividad que viste de rojo. Y el objetivo inmediato será volver a meterse en los puestos que clasifican a las justas internacionales del próximo año.

Hoy el equipo de la zona norte de Santiago marcha octavo con 33 unidades y está a un punto de la zona de copas, pues Palestino y Everton tienen 34 y ocupan el sexto y séptimo lugar respectivamente. Precisamente, la derrota ante estos últimos fue lo que gatilla la salida de Ponce y el radical cambio en la cabina técnica.

Aunque al Chueco también se le adjudican problemas con el vestuario, particularmente con Emiliano Vecchio, el cual revela en una entrevista con AS que no le hablaba a quién entonces era su jefe. Sin embargo, este no será un problema para Sierra, pues ya tuvo a Vecchio en sus oncenas y según sus propias palabras, tienen una buena relación

“A Emiliano lo conozco mucho, debe ser el jugador al que he tenido en más equipos. Lo quiero mucho porque es un tipo muy afable, pero a veces habla hueás...”, cuenta cuando el mediocampista revela que le pega una ayudadita a Unión para que levantara el trofeo local.