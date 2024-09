Cae un nuevo técnico en Primera División: Unión Española despide a Miguel Ponce

No va más. Miguel Ponce no seguirá siendo el director técnico de Unión Española. Los hispanos aprovecharon el receso eliminatorio, para cesar al adiestrador chileno, tras casi nueve meses en la tienda de Independencia.

“De manera oficial, el cuerpo técnico liderado por el señor Miguel Ponce no seguirá ligado a nuestra institución”, dice el comunicado oficial que el club de colonia publica en sus redes sociales.

El mismo que enfatiza que el estratega y su equipo nítidamente destacaron “por su apego a irrestricto al plan de trabajo que propusieron a la institución y el sentido de proactividad con que accionaron en cada situación que les tocó enfrentar”.

Cabe recordar que Ponce llega a Unión en diciembre pasado, cuando -sorpresivamente- Deportes Iquique no le renueva el contrato, pese a que logra el ascenso a la categoría de honor, y el once rojo para reemplazar a Ronald Fuentes.

Problemas al interior del vestuario

La campaña de Ponce con Unión tuvo varios altibajos. En los 23 partidos disputados en el Campeonato Chileno, logra 9 victorias, 6 empates y 8 derrotas. La última fue la más dolorosa, pues cae ante Everton y sale de los puestos que otorgan boletos para las copas internacionales.

A ello se suman los problemas en el vestuario, dónde no tenía relación con Emiliano Vecchio. Según confesó el propio jugador en una entrevista con AS, no se hablaban con Ponce y solo mantenían un trato profesional.

Confesión que tuvo una dura respuesta por parte del DT, en la previa al duelo con los Ruleteros. “No me hago cargo de nada de lo que digan, es su trabajo y es parte del fútbol. La realidad es otra. Conversé delante del grupo lo que tenía que conversar. Eso es lo simple, las cosas se conversan cuando se tienen que conversar”, asevera en dicha ocasión.

Ponce se suma a la larga lista de directores técnicos que partieron en el torneo, pero que ya no llegarán a las fechas finales, tales como, Nicolás Núñez (U. Católica), Francisco Meneghini (Everton), Emiliano Astorga (Cobreloa), Javier Sanguinetti (Huachipato) y Francisco Arrué (Audax Italiano), entre otros.