Reinaldo Sánchez e interés de la U por Daniel González: “No creo que tengan la plata que queremos”

En Universidad de Chile analizan la contratación de un defensor central. La lesión de Luis Casanova, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, en el amistoso frente a Boca Juniors, que lo tendrá seis meses fuera de las canchas, obligó a los estudiantiles a abrirse a la posibilidad de reforzar la zona, pese a las contrataciones de Ignacio Tapia, de Huachipato, y José María Carrasco, de Independiente del Valle.

Uno de los nombres que surgió fue el defensor Daniel González, de Santiago Wanderers. El caturro, que este domingo tendrá su debut en la B, en el duelo de los Verdes frente a Iquique, asoma como uno de los grandes proyectos del fútbol chileno. Ya suma nominaciones a la Roja. Su arribo tomó aún más fuerza con la invitación de Roonie Fernández, el delantero de la U con el que compartió camarin en Valparaíso.

Es que una vez que se concretó la victoria frente a Unión La Calera, Roonie Fernández subió una imagen en su cuenta de Instagram que dejó la puerta abierta: “Tremendo comienzo. Ganar trae ganar. Seguiremos con humildad y unidad paso a paso. Queda mucho camino y mucho por corregir sin dudas. Vamos la U”, indicó el autor de uno de los goles del equipo de Escobar. González, el defensor Caturro, no se demoró en responder: “claro goleador” acompañado de unos emojis de aplausos. Tras la respuesta, Fernández lanzó un mensaje que no dejó a nadie indiferente: “Vamos mi Dani, lo espero”.

En conversación con El Deportivo, Reinaldo Sánchez, el presidente de Santiago Wanderers, aclara el futuro de González. “A mí no me han dicho nada. No ha llegado ninguna oferta de la U”, dice, de entrada.

“Si lo quisieran, tendrían que pagar. No creo que la U tenga la plata que queremos por Daniel González. Habrá que ver las ofertas. Y no solo la U ha manifestado interés. También lo hizo San Lorenzo en su momento”, señaló el ex presidente de la ANFP.

En relación a la madurez de González, Reinaldo Sánchez es enfático. “¿Si está preparado para jugar en la U? Para mí la U es un equipo al mismo nivel que nosotros. Tiene 19 años, le queda mucho. No hay apuro por venderlo”, cerró.