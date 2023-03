Remezón en Colo Colo: Aníbal Mosa comienza su ofensiva para recuperar el control de Blanco y Negro con la renuncia de Fernando Arab

Ya es una costumbre en Blanco y Negro el hecho de que sus presidentes vean interrumpidos sus periodos con elecciones al terminar su primer año. En esta ocasión le tocó a Alfredo Stöhwing, quien asumió en abril del año pasado tras la salida de Edmundo Valladares, en otra controvertida decisión del directorio.

El actual timonel vio interrumpido su mandato de tres años, luego que durante esta jornada se hiciera efectiva la renuncia de Fernando Arab, exsubsecretario del Trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera y actual integrante del bloque de Aníbal Mosa. La exautoridad alcanzó a estar solo un año en el cargo y su renuncia responde a una movida estratégica.

Con la salida de Arab, los estatutos obligan a forzar una Junta de Accionistas para llevar a cabo una nueva elección de la mesa de la concesionaria, en la que Mosa intentará recuperar el control de la mesa, que ya tuvo durante dos periodos. El primero, entre 2015 y 2018 y el segundo, entre 2019 y 2021. En este último, el comerciante de origen sirio enfrentó una serie de dificultades institucionales que casi le cuestan un inédito descenso a Colo Colo.

Tras la crisis de hace dos años, el Club Social y Deportivo pasó a tomar el control de la concesionaria con los votos del bloque Vial-Ruiz Tagle. No obstante, esa armonía duró un año, luego de que dicho sector pidiera una vicepresidencia, lo que gatilló en la renuncia de Valladares y la asunción de Stöhwing.

Hace unas semanas, el actual timonel criticó duramente a Mosa frente al rumor de su regreso de la mano de Esteban Paredes en la gerencia deportiva. “No me gusta referirme en cosas específicas, menos a un director de la sociedad. Pero creo que es desafortunado, porque estamos todos en la institución pensando en los desafíos deportivos y plantear cuestiones personales por cargo me parece un error, desvirtúa la concentración y no me parece que sea el momento”, expresó.

En ese contexto, también habló sobre su posición. “Si puedo aportar en el mejor lugar que corresponda, yo feliz y no tengo problema. Si llega alguien con capacidades y que pueda aportar con una visión honesta y profesional, yo no tendré problemas. No estoy por cuestiones personales en el cargo. Es un honor dirigir a Colo Colo, hay muchos planes; ha sido un año espectacular y estoy contento por lo realizado”, afirmó.