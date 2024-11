La drástica determinación de Ricardo Gareca con Carlos Palacios tras su fuga de la Roja

Ricardo Gareca hizo algunas modificaciones en su convocatoria de cara a los partidos ante Perú y Venezuela si se compara con la de octubre. Una de las principales ausencias es la de Carlos Palacios. El volante ofensivo de Colo Colo abrió un flanco de conflicto el mes pasado y el Tigre no le perdona que se haya bajado de la nómina justo antes del viaje de la Roja a Barranquilla, donde finalmente fue goleada por Colombia. La salida de la Joya, de hecho, generó roces entre Blanco y Negro y la ANFP, producto de la negativa del ente rector del fútbol chileno a que se sume de inmediato a los partidos de los albos.

Públicamente, el entrenador señala que está abierto a llamarlo de nuevo. “Lo de Carlos se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomo? Son cuestiones personales. No tuve la oportunidad de hablar con él. Les habíamos dado (a los jugadores) para que almorzaran con la familia y regresen a dormir. Yo estaba con mis hijos y nietos, ya tenía para llegar a las 11 a cenar. Carlos me había pedido para ir un poco antes y, como tenía esa cena, lo mande al preparador físico; si era tan urgente que hablara con él, y siempre estando yo al tanto. Lo que manifestó es que eran cosas personales y lo entendemos. Cuando son cosas personales, más de ahí no me meto”, dijo el estratega cuando explicó la salida del futbolista.

Carlos Palacios se fue de la última concentración de la Roja. Foto: Photosport

“Eran cosas personales y el grupo lo tomó bien, más allá que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe porque él no explicó a profundidad. Cuando uno aduce eso queda como algo privado. Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tendrá las puertas cerradas en la Selección, ni aún los jugadores que ustedes puedan llegar a pensar que tienen un conflicto por algo. No me puedo dar ese lujo”, añadía el DT. Eso declaró en rueda de prensa. Sin embargo, puertas adentro, el Tigre expresó su molestia a sus colaboradores. Esperaba más compromiso por parte del mediocampista. Mientras el transandino siga al mando de la Selección, Palacios no será tomado en cuenta.

Luego de que el formado en Unión Española dejara la concentración, su actitud dividió las aguas. Muchos se cuadraron con el plantel. Otros entendieron la actitud del jugador. En la ANFP, sin embargo, nunca le perdonaron la salida. De hecho, Pablo Milad no tuvo reparos en atribuir la situación de Palacios a un inconveniente médico. Lo hizo cuando defendía la postura que tuvo el organismo al no dejar que Colo Colo lo utilizara en su partido ante Unión La Calera, que fue 24 horas después de la caída de la Selección ante su símil de Colombia. “Nadie castiga a nadie. Lo de Palacios no fue una sanción, es una normativa. Nadie sabía, porque no había pasado esto, que un jugador se retirara. Esto fue un problema médico de este chico, él pasó por una crisis emocional y se tuvo que dar de baja por salud mental”, fueron sus palabras.