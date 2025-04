Después de que Chile cayó ante Paraguay y puso en un riesgo aún mayor la tenue opción de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Arturo Vidal los sorprendió a todos. El Rey realizó una particular proyección de los encuentros venideros para la Roja, precisamente en función de mantener la esperanza de entrar al repechaje.

"El martes (ante Ecuador) es nuestra última chance, porque si nos quedamos con los tres puntos ante Ecuador, después contra Argentina será mucho más fácil que lo que fue acá con Paraguay. Siempre jugamos bien contra ellos”, declaró, a poco del término del encuentro en Asunción.

Ricardo Gareca le saca el piso al peculiar análisis de Arturo Vidal sobre Argentina

La declaración produjo inmediato efecto en el país transandino. Las reacciones, eso sí, se parecieron mucho a la hilaridad. Había un motivo concreto: la escuadra que lidera Lionel Messi es el actual campeón del mundo y la Roja cierra la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. No fueron pocos los que desempolvaron el meme que muestra un posteo de Vidal dirigido a sus hijos mientras anuncia que cumplirá otra misión inconclusa: clasificar al Mundial de Rusia 2018. TyC Sports respondió con una burlesca publicación en Instagram. “Usted no aprende, ¿verdad?”, sostuvo. “Cheeee... alguien que le avise a Arturo que estamos primeros y Chile último”, escribió Olé.

Ahora es Ricardo Gareca quien le saca el piso al Rey, a quien volvió a considerar en el partido frente a Perú, después de públicas diferencias. "Esa es una opinión. Arturo le pone condimento a lo que son estos partidos más que nada. Él es un jugador que, con la experiencia que tiene, más que nada le dará ese condimento”, sostiene el seleccionador, en declaraciones a ESPN.

Arturo Vidal, en un partido por la Roja. (Foto: Photosport). ANGELO SAAVEDRA/PHOTOSPORT

El entrenador mostró una postura más mesurada y realista. “Sabemos lo difícil que es Argentina, el momento que atraviesa. Es, quizás, la mejor del mundo, para mí lo es. En ese aspecto no me meto con opiniones de los muchachos. Pero estoy seguro que no lo piensa, es condimento que le agrega al partido. No tengo problema con eso. Él es muy amigo de Messi, según tengo entendido”, manifestó.

“Yo no lo pienso, pero Vidal tiene trayectoria importante, tiene un conocimiento, de seguro conoce a la mayoría de los argentinos. Pero sabemos que es partido difícil, pero no me meto en las declaraciones que viertan o hagan“, concluye el entrenador.