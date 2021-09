Roggiero parte hoy en la U: la prioridad es la renovación de Larrivey y otros jugadores

Se acabó la espera. Luis Roggiero, quien fue oficializado el 2 de agosto, cumplirá hoy su primer día como gerente deportivo de Azul Azul. El ecuatoriano, quien es apuntado como la gran cabeza del éxito de Independiente del Valle, ya está operativo y en línea directa con las cabezas del club de cara a las próximas tareas. Las reuniones vía Zoom se multiplican con el pasar de las horas.

A Roggiero lo esperan mañana en Santiago. Desde hoy, según cuentan desde el club, “está trabajando a full conexión”. Su llegada, incluso, muchos esperaban que se concretara este lunes, pero una serie de trámites imposibilitaron que se subiera al avión. Desde este martes, iniciará la cuarentena en Santiago para que pueda lo antes posible sumarse a sus labores en el Centro Deportivo Azul.

Roggiero, vía zoom, ya está enfrentando reuniones. Su primera misión es clara: enfocarse en la renovación de los futbolistas que terminan contrato y que en la concesionaria buscan que continúen para la temporada entrante. “Es la prioridad 1″, dicen desde el club en relación a las renovaciones que deberá enfrentar el gerente deportivo entrante.

En ese escenario, aparece el nombre de Joaquín Larrivey. Al atacante estudiantil, quien termina contrato en diciembre, buscan extenderle su vínculo. Su representante, Sergio Irigoitía, quien trabaja de la mano de Walter Montillo, ya ha dejado entrever que la tarea no será fácil. Mientras el círculo del atacante exige dos años de contrato, en el club buscan extenderlo por 12 meses, revisable a una temporada más.

Cristian Aubert, el presidente de Azul Azul, ha adelantado trabajo en Santiago. Durante las últimas semanas, se ha juntado con el argentino a tomarse más de un café. Le ha dejado claro que la intención de la institución es seguir contando con sus servicios. Los números parecen ser el gran aval del atacante: ha jugado 19 partidos durante la presente edición y ya ha marcado en 17 oportunidades.

Larrivey se deja querer. Sabe lo que vale: “Lo que dijo mi representante es clarísimo. Por el momento, disfrutar de todo esto”, dijo el atacante, hace una semana. En los últimos duelos, incluso la gente le ha pedido que renueve en el club con una serie de cánticos. “Estoy agradecido de la gente que se manifiesta. El cariño es mutuo. Y disfrutar, disfrutar lo que queda, disfrutar el presente y pensar que hoy me quedan 3 ó 4 meses de contrato y disfrutar lo que tengo”. “Ya está todo dicho, de lo que dije la última vez, no se modificó nada. Lo que dijo mi representante es totalmente cierto y disfrutar lo que hoy en día tengo, que son los tres meses de contrato”, comentó.

Roggiero tendrá la difícil misión de cerrar con Irigoitía, el representan de Larrivey. En Azul Azul aún hay voces que apuntan al agente como uno de los responsables de la tensa relación que terminó con la salida de Walter Montillo del CDA.

Otro de los nombres que termina contrato es Fernando de Paul. El portero, hoy capitán de la U, finaliza su vínculo en diciembre. Su nombre ha sido movido en el fútbol mexicano, pero sin mayor suerte. La idea del club es renovarle, considerando la importancia que ha tomado en los últimos meses en la formación de Cristóbal Campos, el gran proyecto en el arco de la U.

Finalmente, Ramón Arias, el central que ha logrado afirmar la zona defensiva junto a Osvaldo González, también debe definir su suerte de acá a diciembre. Peñarol de Uruguay, según dijo el propio charrúa, ya lo llamó para ficharlo durante la próxima temporada.

“Nadie se ha acercado para renovar el contrato, pero la cancha habla sola, si sigue el buen rendimiento se va a dar. Me llamó Peñarol, no depende mí. Yo estoy en la Universidad de Chile cómodo, partir a mitad de camino sería muy irresponsable, no me bajo del barco”, dijo en DirecTV.

Luis Roggiero ya tiene tareas. De entrada, el ecuatoriano tendrá la difícil misión de amarrar para la próxima temporada a jugadores que hoy parecen sostener la campaña del elenco laico.