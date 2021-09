Sin gol y molesto al ser reemplazado: Messi se estrena con el PSG en casa

Hasta que llegó el día. Lionel Messi había jugado partidos oficiales con la camiseta del París Saint-Germain solo como visitante, tanto en la Ligue 1 como en la Champions. Pero este domingo hizo su estreno en el Parque de los Príncipes, su nuevo hábitat. Al PSG le costó, pero venció por 2-1 al Olympique de Lyon.

Luego del debut en la Liga de Campeones (la gran obsesión de la institución de capitales qataríes), con una igualdad ante el Brujas en Bélgica, retomaban la actividad en el torneo local y nuevamente Mauricio Pochettino apostó por el poderoso tridente ofensivo que tiene a su cargo: Messi, Neymar y Mbappé. La MNM jugaba por primera vez en casa. Y con estadio lleno. El argentino Ángel Di María formaba el cuarteto ofensivo del local, que tenía una banca de lujo en caso de emergencia (Hakimi, Draxler, Icardi y Wijnaldum, por ejemplo).

El gol se le resistió al PSG durante el primer tiempo. La Pulga fue de lo mejor en los primeros 45′ y estuvo muy cerca de convertir. En definitiva, se fueron en cero al descanso. Y el complemento comenzó con sorpresa, porque el Lyon abrió la cuenta. En los 54′, el brasileño Lucas Paquetá hizo el 0-1. La igualdad llegó con relativa velocidad. Se cobra penal por falta a Neymar y el mismo jugador lo cobró. Estaba la posibilidad de que ejecutara Messi y poder hacer su primer gol en Francia, pero el encargado fue Ney y cumplió la tarea con eficacia.

La MNM estuvo en la cancha 76 minutos, porque Pochettino cambió a Messi por Achraf Hakimi. La actitud del ex crack del Barcelona cuando salió del campo lo decía todo: no le gustó la decisión de su entrenador. No era un partido cualquiera para el goleador histórico de la selección argentina, ya que era la primera vez en condición de local.

Messi salió molesto del campo. FOTO: REUTERS

Echando mano a la banca, el cuadro parisino lo ganó. Ingresó Mauro Icardi y el ex Inter anotó el gol de la victoria en el tiempo añadido, tras una asistencia de Mbappé. Con 18 puntos, el PSG es el líder de la liga. Con semejante plantel, es lo lógico.

Celebra Sampaoli

En el resto de la fecha en Francia, el Olympique de Marsella venció por 2-0 al Rennes. Para el equipo de Jorge Sampaoli, convirtieron Ahmadou Bamba Dieng (48′) y Amine Harit (71′). El elenco que dirige el casildense es el escolta del PSG, con 13 puntos y un partido menos, aguardando por el desenlace del cruce con el Niza, suspendido por incidentes.

Mientras tanto, el Monaco de Guillermo Maripán tiene una campaña discreta en su inicio. Solo tienen cinco puntos de 18 posibles. Este domingo, igualaron 2-2 con el Niza en el clásico de la Costa Azul y el defensa nacional terminó resentido físicamente.