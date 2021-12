Romero y la enorme presión que hay sobre la U: “Sé que tengo un gran peso encima”

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y a Universidad de Chile se le acaba el tiempo y el déficit deportivo lo tiene al borde del descenso.

Por eso, su técnico -Cristián Romero- reveló que siente todo el peso de la historia en sus hombros y reconoció que el duelo ante La Calera (domingo, 18 horas) es de vida o muerte. “Sé que tengo un gran peso encima y que hay presión importante. Pero estoy tranquilo, sereno, me pongo en un solo escenario y así lo he hecho en todos los partidos: sigo pensando en el escenario donde hay luz y no donde hay sombra”, aseguró.

Luego agregó que “debemos mostrar otra cara, debemos salir a buscar el partido desde el primer minuto, con intención, mostrar que tenemos ganas de rompernos el lomo por la victoria, porque si ganamos salimos de todo, zafamos de todo”. Y para que quedara clara su idea, detalló: “Quiero ganar, no porque quiero quedar mejor posicionado en el club. sino por el honor. Hoy estamos defendiendo a un club que es inmensamente importante, o quizás el más importante del país, y todos los hinchas quieren que ganemos el partido. Sé que hasta ahora no nos ha resultado, porque no es fácil jugar con este peso y este partido es la última oportunidad que tenemos para cumplir con el objetivo que es salvarnos”.

Sobre el incentivo que habría ofrecido la directiva de Azul Azul para obtener los tres puntos, Romero explicó que “me muevo por el honor y el objetivo de competir y superar una situación tan compleja desde el ámbito deportivo”. Lamentablemente para él, las noticias que emanan del Centro Deportivo Azul no son buenas. De hecho, la noche del jueves había concentración voluntaria y sólo llegaron tres jugadores.

“La verdad de las cosas se puede mirar de diversas formar ese hecho, pero la concentración era hoy y no era obligación desde ayer. Y ahora la obligación es ganar, es salir a ganar, demostrar que queremos ganar, esa es la consigna y lo que intentaremos hacer desde el primer minuto”, explicó Romero.

Acto seguido, Relojito confirmó que será Cristóbal Campos el portero que defenderá el arco del Romántico Viajero, Fernando de Paul no se recuperó de su lumbago, y lanzó una especie de arenga final: “Nos encontramos con este partido, quizás el más importante en la historia, y esta semana trabajamos para reflejar en la cancha lo que sentimos y no sólo quedarnos en las buenas intenciones”.