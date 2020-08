Rueda quiere jugar ya y expondrá el viernes ante el Consejo de la ANFP

A Reinaldo Rueda le preocupa la inactividad de la selección chilena. La Roja no juega un partido amistoso desde el 15 de octubre del año pasado, cuando venció a Guinea, por 3-2, en Alicante, situación que tiene muy inquieto al técnico, que anhela volver a estar con sus jugadores, aunque sea simplemente para entrenar.

Así se lo manifestó el colombiano al nuevo presidente de la ANFP, Pablo Milad, y a su directorio, en una reunión virtual realizada el sábado y que también incluyó al gerente de selecciones, Ian Mac Niven.

Rueda quiere jugar un amistoso en septiembre o bien reunir a sus dirigidos para entrenar. Siempre en Europa, considerando las facilidades para viajar de los seleccionados que militan en el Viejo Continente.

El nuevo timonel tomó apuntes de los requerimientos del cafetero, pero hay un problema: no está claro si la fecha de septiembre, en la que originalmente se debería haber jugado el inicio de las Eliminatorias, será FIFA o no. Ni la Federaciónn Internacional ni la Conmebol han dado luz al respecto.

Mientras no haya claridad, en Quilín difícilmente pueden programar amistosos o un microciclo en Europa, ya que los clubes no tendrán la obligación de ceder a sus jugadores si no es fecha FIFA.

“Los partidos previos a las Clasificatorias tendrán que ser fuera de Chile, eso ya es un hecho. La exigencias sanitarias de los equipos que vienen de otros países son totalmente diferentes aquí que en Europa o en otro continente como, África”, dijo Milad en el programa de Facebook ‘Conversando en casa'.

Devolución para Rei

Rueda se encuentra negociando una nueva rebaja salarial con la ANFP. Al técnico de la Roja ya se le hizo un descuento de sueldo por tres meses (abril, mayo y junio) del 50%, sin devolución.

Como se acuerdo ya expiró, en julio debería cobrar su salario completo. Sin embargo, la situación financiera del ente rector del fútbol chileno no ha variado. Aún es muy delicada.

Por eso, el directorio le solicitó al DT que se rebaje el sueldo una vez más. La idea era repetir la fórmula, con tres meses de descuento.

Sin embargo, a diferencia de la vez anterior, ahora la ANFP optó por ofrecerle un acuerdo que incluye la devolución de lo descontado. Es decir, cobrará el 50% de su remuneración entre julio y agosto, pero a partir de octubre (cuando empiecen las Eliminatorias para Qatar 2022) y hasta diciembre se embolsará el 150% de su renta, aseguran en Quilín.

Hasta el momento, Milad y Rueda no han tenido la oportunidad de hablar de este tema en privado, aunque se espera que lo hagan en los próximos días.

Exposición ante el Consejo

Al mismo tiempo, Rueda fue citado para exponer de forma virtual en el primer Consejo de Presidentes de la ANFP comandado por Milad. La invitación fue enviada hoy a los clubes.

Eso sí, según la circular emanada desde Quilín, la primera del gobierno de Milad, la cita se realizará “el viernes 7 de julio”, es decir, en casi un año más. Un hecho curioso, que luego fue rectificado por la asociación, que envió una nueva circular con fecha de citación para este viernes 7 de agosto, a las 9:30.

El Consejo también incluye una presentación de la comisión Retorno, la formalización de la existencia de la comisión médica; la modificación a las bases del campeonato así como al Código de Procedimiento y Penalidades.