Ruy Barbosa brilla en Estados Unidos y termina sexto en nueva fecha del Grand National Cross Country

En el marco de la undécima fecha del Campeonato de Moto Enduro Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, Ruy Barbosa tuvo una buena actuación que ratifica su buen nivel luego de una larga lesión. El piloto chileno, que representa al equipo Phoenix Racing Honda, volvió a meterse en el grupo de avanzada en la categoría XC1 para motos de 450cc, finalizando la extenuante carrera en la sexta posición.

La actuación del deportista nacional no estuvo excenta de complicaciones. En el inicio, Barbosa arrancó con una difícil partida luego de caer en la primera curva, volviendo a la carrera casi de inmediato, pero en el último lugar (10°). En los cinco giros al circuito de 12 millas (19.308 metros) se mantuvo 7°, 8°, 8°, 6° y 6°, demostrando que está volviendo a sus mejores momentos que tuvo antes de las severas lesiones que sufrió en agosto de 2023 que lo mantuvieron casi seis meses sin actividad.

En ese sentido, el corredor habló una vez concluido el tramo. “Estoy muy enfadado por haberme caído en la largada debido a que uno de los pilotos me chocó y me mandó al piso. Continué último y me costó mucho avanzar por el polvo. En ningún momento dejé de acelerar porque la máquina estaba bien y también mi físico. Apuré, pero la pista seca estaba con mucho polvo. Sé que pude haber conseguido una mejor posición. Será para la próxima fecha. Lo importante es que ya me siento recuperado y con un buen ritmo en mi cuarta carrera en la serie XC1 para las motos de 450″, expresó.

Ruy Barbosa en el circuito de la GNCC de Estados Unidos.

En el resumen de la jornada, el estadounidense Jordan Ashburn (Gas Gas), vencedor de la antepenúltima estación del torneo, registró un tiempo de 2 horas, 41 minutos ,23 segundos y 058 milésimas, seguido del neozelandés Liam Draper (Yamaha) con 2:42′05″595 y de Trevor Bollinger (Husqvarna) con 2:42′29″700. Posteriormente, en la sexta casilla, Ruy Barbosa se anotó con 2:44′51″114, es decir, a 3 minutos 26 segundos del ganador.

Con la mejora de su nivel como uno de los puntos más destacados de su arremetida, el nacional se alista para el próximo desafío. La fecha siguiente del campeonato, es decir, la penúltima y duodécima del certamen, se desarrollará el domingo 29 de septiembre en el circuito The John Penton, en Millfield, Ohio, Estados Unidos.