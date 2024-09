Ruy Barbosa se mete en el Top 10 de su categoría en el Moto Enduro de Estados Unidos

En un circuito de 17.699 metros (11 millas) muy repasado, con huellas profundas marcadas por vehículos ATV y bicicletas de montañas durante el sábado, este domingo se profundizó más con las centenares de motos que tomaron parte en la duodécima y penúltima fecha del Campeonato de Moto Enduro Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, donde el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) logró la octava posición en la categoría máxima, la XC1 para máquinas de 450cc.

Generalmente, los trazados del moto enduro del GNCC son de 11 y 12 millas, donde los pilotos de las series XC1 (450cc) y XC2 (250cc) dan entre cinco y seis giros. Sin embargo, en el húmedo y barroso piso del Sunday Creek Raceway las condiciones fueron extremas acentuadas por el tornado de viento y lluvias que azotó a Ohio entre el miércoles y el viernes.

Bajo estas condiciones la fecha se efectuó de igual forma donde los competidores solo dieron cuatro vueltas al circuito totalizando el ganador de la XC1, el estadounidense Jordan Ashburn (Gasgas), 3H 12′ y 854 milésimas, adjudicándose la carrera por solo 9 segundos. El chileno Ruy Barbosa arribó a la meta en la octava posición a 13 minutos 58″ del vencedor. En la clasificación general, el campeón mundial Junior de moto enduro fue 22°.

Por la secuencia de las cuatro pasadas, el nacional fue aumentando los cronos paulatinamente debido a que los tramos cada vez se colocaron más pesados por el fango pegajoso, las pozas de aguas y los obstáculos tanto de subida como de bajada en las colinas, complicaron a todos los corredores.

“Fue una carrera muy complicada por las condiciones del circuito debido a las últimas lluvias. Esto es para todos igual, pero como aún sigo en etapa de recuperación, para mí fue muy difícil. No fue como me hubiese gustado, con un piso más seco, que es el que me acomoda. Para la próxima fecha el resultado será mejor”, comentó un agotado Ruy Barbosa.

Ante estas circunstancias, cuando Barbosa está en una etapa de recuperación física luego de más de seis meses sin actividad por una doble lesión, y se encuentra en una etapa de adaptación a la moto de 450cc, va bien encaminado para la temporada 2025.

La decimotercera fecha del GNCC y última está programada para el domingo 27 de octubre en el circuito Ironman de Crawfordsville, en Indiana.