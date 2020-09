Ruy Barbosa se quedó varado en Estados Unidos

El motociclista nacional Ruy Barbosa está por estos días en Carolina del Sur, Estados Unidos, y aprovechará de disputar una competencia local de motociclismo. Será un entrenamiento con miras a su mayor desafío, el Mundial de Enduro. Sin embargo, su presencia en Francia es una incógnita.

“Estoy en Carolina del Sur, tengo una carrera de enduro acá, debido a que a Europa aún no me dejan entrar. Estoy haciendo lo posible para llegar la próxima semana a Italia ya que el Mundial empieza el 18 de septiembre en Francia”, señala el campeón del mundo Juvenil en 2018.

El asunto es que Barbosa decidió dejar Chile en agosto, para de ahí viajar a Europa, pero las medidas de seguridad sanitaria no se relajaron tan rápidamente como se esperaba y el chileno no puede tomar un avión a Italia, donde reside, ni menos a Francia.

Barbosa pidió ayuda a las autoridades chilenas. Desde el Ministerio del Deporte se comunicaron con el consulado respectivo, el que comenzó a hacer los trámites para ayudar al motociclista, quien no habría hecho el procedimiento correcto, pues no informó a las autoridades deportivas de su viaje a Estados Unidos. Por ejemplo, los judocas Thomas Briceño y Mary Dee Vargas están en Francia en este momento y no tuvieron problema para ingresar, pues hicieron todo a través del IND.