Sampaoli, otra vez a la justicia: demanda a conocido presentador brasileño que lo acusó de racismo

Jorge Sampaoli vuelve a los tribunales. Ya pasó por los chilenos en el marco de la disputa legal con la ANFP. Ahora irá a los brasileños. El motivo no es contractual, pero igualmente tiene un componente económico: el actual estratega del Flamengo exige una millonaria indemnización a un presentador brasileño que le acusó de racismo en su paso por el Santos.

El casildense pide 500 mil reales, unos $ 84 millones al profesional, por concepto de daño moral. Esto en razón de la grave acusación de la que fue objeto, que lo involucra en una conducta ampliamente repudiada en la sociedad y especialmente en el fútbol, donde se establecen severas sanciones para quienes incurran en ella.

El cargo

El 18 de abril, Neto argumentó que Serginho Chulapa, ex jugador del Peixe, le había revelado que el estratega trataba mal a Arzul, el preparador de arqueros del Santos, un personaje emblemático del club

Y luego, descargó artillería pesada contra el ex seleccionador chileno y argentino. “Él (Sampaoli) era racista en el Santos, nunca saludaba a nadie, nunca hablaba portugués. Ese tipo bajito, idiota. Es una pena, pendejo, no sabe nada de fútbol”, añadia.

La descarga continuó. “Un tipo que trata mal a Arzul, que es negro. Arzul es un ser humano increíble. Sampaoli hizo que Arzul no entrara al vestuario. Este tipo es un cabrón asqueroso. Nunca trataba bien a nadie”, agregaba al ya virulento cuadro de situación.

Sampaoli, en el duelo entre el Flamengo y el Fortaleza (Foto: Reuters)

El problema es que la fuerte acusación perdió sustento por la intervención de quien, supuestamente, era el afectado por las conductas del ex técnico de Universidad de Chile. En una entrevista con Globo Esporte, Arzul negó haber sufrido racismo por parte de Sampaoli: “No hubo nada. No pasó nada de racismo. No hubo nada de ese comportamiento. Yo creo que lo que pasó fue una información mal interpretada. Hablé con Neto. Quiero que los dos puedan llevarse bien. Los quiero a ambos”, sentenció el colaborador.

Con la ANFP perdió

En la demanda contra la ANFP, Sampaoli sufrió un duro revés. El estratega y sus escuderos más próximos le exigían cerca de $ 3.300 millones a la corporación que rige al fútbol chileno por distintos conceptos. Sin embargo, la acción legal fue desestimada por el Primer Juzgado Civil de Santiago.

En ese proceso, Sampaoli tiene dos instancias de apelación. Primero puede recurrir a la Corte de Apelaciones. De sufrir un nuevo revés en el tribunal de alzada, la causa puede escalar a la Corte Suprema, la máxima instancia del ordenamiento jurídico chileno. Sin embargo, en todos los casos, se trata de gestiones que demandan tiempo y recursos.