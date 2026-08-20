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    Se acaba la incertidumbre sobre su futuro: Max Verstappen renueva con Red Bull y continúa en la Fórmula 1

    El neerlandés borró las dudas sobre sus pasos a seguir y extendió su vinculación contractual con la escudería de la bebida energética. El tetracampeón firmó hasta 2030.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Max Verstappen junto a Laurent Mekies en su renovación con Red Bull. Foto: @redbullracing (X).

    La figura de Max Verstappen generó múltiples especulaciones e incertidumbre en torno a su futuro. Sin embargo, se puso fin a todas las dudas. El tetracampeón continuará en la Fórmula 1 tras renovar con Red Bull hasta 2030.

    Sus pasos a seguir eran una incógnita, principalmente luego de mostrarse abiertamente contrario e incómodo con la polémica nueva normativa técnica impuesta por la FIA. A su desencanto se sumó su interés por participar en diferentes competencias más allá de la F1, especialmente en carreras de resistencia. Este año formó parte de la parrilla de las 24 horas de Nürburgring.

    Su nombre apareció vinculado a otras escuderías como Mercedes o McLaren. También existió la posibilidad de su salida absoluta. Todo en medio de una deslucida temporada tanto a nivel personal como en constructores (no ha ganado ningún Gran Premio en el año). No obstante, Verstappen se decantó por continuar en las filas de Red Bull.

    Estoy muy contento con la extensión de contrato. Tenemos a la mejor gente y me entusiasma seguir trabajando con todos para volver a la cima. Este sigue siendo el objetivo final por el que todos hemos estado trabajando y seguiremos persiguiendo. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todo el equipo Red Bull Racing la confianza que han depositado en mí”, aseguró el tetracampeón en la firma de contrato.

    El tetracampeón continúa en Red Bull

    Verstappen valoró su historia con Red Bull: “Siempre lo he dicho: el equipo es como una segunda familia para mí y me siento como en casa. Llegué al equipo con la esperanza de ganar carreras. Lo que hemos logrado juntos ha sido simplemente maravilloso y hemos compartido muchos momentos increíbles, además de ganar cuatro Campeonatos Mundiales”, indicó.

    Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer. Trabajar con Laurent durante más de un año también ha sido genial; veo una visión clara que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando comenzar el próximo capítulo, luchando por más victorias y compitiendo al máximo nivel. Aspiramos a campeonatos mientras seguimos forjando el futuro de este equipo”, añadió.

    Laurent Mekies, CEO de Red Bull Racing, también se refirió positivamente a la extensión de contrato del neerlandés: “Mantener al mejor piloto de la parrilla es una gran noticia para todos nosotros y también para el mundo del motor”, aseguró.

    Más sobre:Fórmula 1F1AutomovilismoMotorsportPolideportivoRed BullMax VerstappenLaurent Mekies

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