Se acerca el primer anhelo de Jorge Almirón: todo listo para cerrar el millonario fichaje de Javier Correa en Colo Colo

Colo Colo se mete la mano al bolsillo y busca satisfacer a Jorge Almirón con un delantero de jerarquía para seguir soñando con la Copa Libertadores. Así todo apunta a que ese deseo será cumplido en las próximas con la llegada de Javier Correa, goleador de Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

Desde Argentina, dan por cerrado el fichaje del atacante de 31 años, a cambio de una suculenta cifra y un contrato de larga duración, con un sueldo top. Incluso, los medios transandinos celebran el “negocio redondo” del cuadro pincharrata, que adquirió por un millón de dólares al delantero a Santos Laguna y lo estaría vendiendo por US$ 1,8 millones, una cifra considerablemente más cuantiosa que la que desembolsó hace seis meses.

No obstante, si bien las gestiones se han ido dando a través del gerente deportivo Daniel Morón, no se había citado a la comisión fútbol ni tampoco se había hablado oficialmente en el directorio, lo que tenían bastante inquieto al bloque opositor a Aníbal Mosa, pues alegaban que no se les ha comunicado ningún avance en las tratativas. De hecho, en la reunión de directorio del pasado miércoles tampoco se habló de nombres. Pero en horas de la tarde de este viernes eso cambió y los directores fueron informados de la propuesta y eventual acuerdo.

En el vecino país señalan que, si todos los acuerdos de palabra se oficializan, Correa estaría llegando al país entre lunes y martes para someterse a los respectivos exámenes médicos y ser presentado en los albos. En ese sentido, señalan que el atacante se mostró muy complacido con el proyecto de Colo Colo, especialmente por la posibilidad de seguir compitiendo en la Copa Libertadores (los albos enfrentarán a Junior de Barranquilla) y, además, por tener a Jorge Almirón de DT y a compañeros de gran jerarquía como Arturo Vidal.

Notable campaña

El delantero de 31 años y 1,84 metros de estatura tuvo un comienzo complicado a su llegada a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, terminó siendo una pieza fundamental en la obtención del título de la Copa de la Liga, pues aportó con seis goles en 17 partidos. Además, anotó otros tres más en la Copa Libertadores, todos a Huachipato, y otro más en el actual Torneo de Primera División.

Anteriormente, tuvo un destacado paso por Racing, donde convirtió 14 tantos en 39 encuentros, cifras que lo llevaron de vuelta a México, donde con Santos Laguna 12 cifras en 37 duelos durante la temporada 2022-23 y solo uno en 15 partidos en su último periodo con el equipo de Torreón. No obstante, en Argentina se revitalizó y en Colo Colo buscará consolidarse en una nueva aventura internacional.

Las próximas horas serán claves para ultimar los detalles y, con todo acordado, ratificar la llegada de uno de los fichajes más importantes del Cacique en los últimos años.