Sebastian Vettel no seguirá en Ferrari

Sebastian Vettel no continuará siendo piloto de Ferroari. La escudería italiana, a través de un comunicado oficial, anunció que no renovará la relación contractual con el piloto alemán, El alemán aclara que la determinación ha sido consensuada.

"Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía. El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, declaró el germano.

“Sebastian ya forma parte de la historia de la Scuderia, con sus 14 Grandes Premios ganados, lo que lo convierte en el tercer piloto más exitoso del equipo, mientras que también es el que más puntos ha acumulado con nosotros", informó el director de Ferrari, Mattia Binotto.

A la espera de lo que suceda esta temporada, Vettel no ha conseguido el título mundial que se esperaba cuando arribó a la Scudería, a la que llegó en 2015. Para colmo, la irrupción del monegasco Charles Leclerc le quitó protagonismo en el equipo..