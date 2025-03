Selknam sufre hasta el final para vencer a Dogos XV en su primer partido como local de la temporada

Selknam consiguió este sábado su segundo triunfo consecutivo de la temporada de la Súper Rugby Américas en el estreno de la nueva casa de los australes en el Parque Mahuida de La Reina.

El conjunto nacional logró imponerse por 45-40 a Dogos XV aprovechando la solidez defensiva de la primera etapa y el empuje para llegar a la zona de anotación.

De hecho, en el primer tiempo la ventaja para Selknam llegó pronto. Matías Garafulic aprovechó un fallo del ataque rival para avanzar con todo hacia la zona de anotación y marcar el primer try recién en el minuto 2. Tomás Salas no tuvo problemas para registrar la conversión, dejando el 7-0 en el marcador.

Tras esto, Dogos presionó con todo, pero se encontró con una muralla defensiva que les hizo imposible el avance. Así, en los 20′ Selknam amplió su ventaja gracias al try de Raimundo Martínez y la conversión de Salas.

Siete minutos más tarde, el pateador fue el encargado de anotar tres puntos más en los 27′ para dejar el marcador 17-0 a favor de los nacionales.

Tres minutos más tarde llegó el descuento de los argentinos que aún no han podido ganar en la competencia. En una jugada meritoria de los argentinos, estos lograron sorprender a la defensa nacional y Mateo Soler se encargó de registrar el ensayo y Julián Hernández la conversión correspondiente.

Claro que la primera etapa tendría más. En los 36′, y tras una larga presión de Selknam, Joaquín Milesi consiguió cruzar la línea de anotación y con la definición de Salas, los australes lograron irse al descanso con una ventaja de 24-7.

Complicada segunda parte

Con este panorama, Dogos XV salió con la idea de volver a entrar a la pelea. No obstante, Selknam se las arregló para reiniciar la acción anotando un nuevo try gracias a Federico Kennedy, aunque esta vez, por lo complicado de la posición, Salas no pudo convertir.

Luego se dieron unos minutos de intercambios constantes. Agustín Moyano y Mateo Sánchez descontaron para los argentinos, mientras que Marcelo Torralba, sumado a dos penales de Tomás Salas, dejaron la cuenta 42-21 a favor de los chilenos.

Los últimos minutos fueron favorables para Dogos XV, con un elenco nacional que comenzaba a sentir el desgaste físico. Así, a 15 del final, Mateo Sánchez volvió a acortar la distancia, poniendo el 42-28.

A siete minutos del final, Tomás Salas sumó otros tres puntos tras concretar un tiro penal en medio de la presión de los transandinos que volvieron a descontar en los 75 hasta quedar 45-33 abajo.

Ya en los 78′ Bautista Lescano puso la incertidumbre al lograr recortar la distancia. Sumado a la conversión de Juan Bautista Baronio, Dogos quedó abajo por 45-40.

Este es el primer triunfo de Selknam sobre los transandinos. Antes, se habían registrado un empate y tres triunfos para los cordobeses.