“Sí, es verdad, Marcelo Ríos es número uno del mundo...”: los sabrosos recuerdos del relator que siguió el ascenso del Chino a la cima del tenis

El 30 de marzo de 1998, Marcelo Ríos alcanzó la cumbre del tenis planetario. El chileno se quedó con el título del Masters 1000 de Miami, venciendo a Andre Agassi en la final y llegó al primer lugar del ranking ATP. Un logro sin precedentes para el deporte nacional y que hasta ahora, 26 años después, aún no es igualado. Como suele suceder en estos casos, junto al hito, queda el relato.

“Sí, es verdad, Marcelo Ríos es número 1 del mundo. Se acaban las 102 semanas de (Pete) Sampras”, fueron las palabras del periodista y cineasta chileno Sebastián Domínguez Vial, quien estaba transmitiendo el duelo para la cadena ESPN. Un acontecimiento que el profesional recuerda en su libro autobiográfico “Una aventura en imágenes”, lanzado el 18 de abril pasado, y que consta de 207 páginas, 12 capítulos y una apasionante narrativa con más de 80 fotografías que relatan los principales pasajes de la vida del profesional, como su icónica narración del hito alcanzado por el zurdo de Vitacura. La obra tiene un precio de $ 25.000 y está disponible para su compra en Cedep Store y también en las librerías Qué Leo (Vitacura), Lolita (Providencia) y Laberinto (Vitacura).

En el texto, Domínguez repasa cómo llegó a su rol en el canal estadounidense y aquel logro del Chino Ríos en específico. “El año 1996, el ATP tour comenzaba vivir un auge. ESPN ya cubría los más importantes torneos, incluyendo Roland Garros, el Abierto de Australia, la serie de Masters ATP Super Nueves completa, la Copa Davis y muchos más. Ante esta situación, ESPN me pidió que me especializara solamente en los eventos tenísticos que sumaban más de 125 días al año”, rememora.

“Ríos era un tenista top ten amenazando a Pete Sampras y Andre Agassi en lo más alto del ranking. Muchos me recuerdan en Chile a menudo, aquella tarde de marzo de 1998, cuando en el Lipton de Miami, Marcelo Ríos se coronó campeón de ese Master Super Nueve derrotando a Agassi”, agrega.

Marcelo Ríos durante un partido de Copa Davis. Foto: Photosport

Junto a ello, la frase que catapultó al profesional a la inmortalidad a los oídos de los seguidores del tenis en el país. “Yo decía en aquella transmisión como a menudo me lo recuerdan en Chile: ‘Sí, es verdad, Marcelo Ríos es número uno del mundo’. Como comentarista, me tomé algunas licencias al comenzar esa transmisión para toda Latinoamérica de esa histórica final. Recuerdo el haber hecho algunas referencias a la historia de Chile”, escribe Domínguez.

¿Cuáles eran las palabras? El autor del libro repasa algunas: “En esa oportunidad dije al aire que Ríos necesitaba para ganar: ‘la valentía del Toqui Lautaro, la genialidad de un Manuel Rodríguez, la entereza de un Arturo Prat, el cerebro de un Diego Portales y el arte de un Pablo Neruda; si tiene todo eso, puede ganar y ser número uno’. Ríos ganaba la final, pero duraba muy poco al tope del ranking mundial del ATP”, cierra aquel pasaje del libro.

Memorias de un documentalista

Domínguez, ganador de múltiples premios por sus metrajes, también recuerda otro hito fundamental en su vida: el Mundial de 1962. De hecho, uno de los principales documentales realizados en su carrera fue al respecto de la cita planetaria llevada a cabo en Chile. “La realización de “La gran hazaña del 62″, el cual sería mostrado en Prime time con gran éxito de ratings, me iba a dar la oportunidad de conocer a algunos de los héroes de mi infancia. Curiosamente, algunos en las redes sociales han cuestionado el título de este documental, porque se supone que el resultado no fue el óptimo. Sin embargo, los que critican no consideran que se logra una hazaña, cuando se corona sorpresivamente una cima nunca antes alcanzada”, destaca en el libro.

Mundialistas de 1962. Foto: Juan Farías

“En el documental participaron ocho jugadores de ese equipo histórico. Curiosamente, Fernando Riera, su gran entrenador, se negó a participar. Meses después de la exitosa exhibición en televisión del documental, me encontré con Riera en un evento conmemorativo del Mundial del 62 y me abrazó felicitándome por mi trabajo y lamentó no haber querido ser parte de este, porque tenía una idea muy mala de la televisión chilena en cuanto a lo deportivo. Después de “La gran hazaña del 62″, realicé varios documentales de larga duración enfocados en otros grandes protagonistas del deporte chileno”, agrega.

Sobre ese material, Domínguez señaló que: “En ‘Chile sigue a sus héroes’, también exhibido en prime time por Canal 13 UC televisión en el 2002, traté de reunir en una obra a un grupo representativo de deportistas chilenos que se estaban destacando en el concierto mundial”.