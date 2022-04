Simeone sobre el pacto entre Piqué y la federación española: “Se ve que conviene que Real Madrid y Barcelona jueguen la Supercopa”

En la jornada de ayer se reveló una serie de conversaciones y documentos en los que se reflejaba un pacto entre Gerard Piqué a través de su empresa Kosmos y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para conseguir llevar la definición de la Super Copa a Arabia Saudita.

En la información se detalla que una de las opciones para las negociaciones era indicar que el Real Madrid no asistiría para poder incrementar el monto que recibiría la federación de parte de los sauditas.

Sobre esto se refirió Diego Simeone en la conferencia de prensa previa al choque contra el Granada. Allí se le consultó al técnico del Atlético de Madrid si es que ellos competían contra algo más de lo deportivo.

“De la misma manera que nosotros nos sentimos orgullosos de competir de la manera que competimos estos diez años, nos sentimos reflejados con los equipos que luchan por estar ahí cerca: Athletic, Sevilla, Real, Betis... Estamos en la misma bolsa. Lo que sale en las informaciones que de cara a la Supercopa en Arabia no hay duda de que económicamente, por lo que sale en las informaciones, se favorecería a la Federación si van Real Madrid y Barcelona, ellos tendrán que explicarlo mejor y nos quedamos más tranquilos”, expresó el Cholo.

En la misma línea se le preguntó si los colchoneros pelean en igualdad de condiciones con el Barcelona por obtener el segundo puesto de la clasificación que entrega un cupo a la Supercopa.

“No entro en esas situaciones. Piqué más allá de ser un futbolista extraordinario es inteligente, tiene su empresa paralelamente y son gestiones que no van en comunión. Juega en el Barcelona, pero repito que queda claro por la información, si no hay una explicación más concreta de la Federación, que conviene que vayan Barcelona y Real Madrid, no es muy difícil de entender”, insistió el argentino.