Sindicato de la ANFP acusa a Moreno de no cumplir sus compromisos

El sindicato de trabajadores de la ANFP le envió una dura carta a Sebastián Moreno, presidente del organismo, durante esta jornada. Los funcionarios de Quilín acusan al timonel de no respetar los compromisos adquiridos con ellos el año pasado y ahora último, producto de la pandemia, ante “el inminente cambio que se producirá en la presidencia”.

“El 21 de noviembre del año pasado, en reunión con esta directiva, usted se comprometió a darnos a conocer las medidas que ‘estaban evaluando’ para mejorar los sueldos del personal, especialmente los más bajos (correspondientes a $350.000 brutos), sin embargo, hasta el día de hoy no hay novedades al respecto. Es más, esos trabajadores se encuentran hoy en peores condiciones, ya que con motivo de la pandemia no pueden realizar horas extras, por lo que están recibiendo montos que bordean los $250.000 líquidos”, comienza la misiva.

“En este contexto de pandemia, los trabajadores somos los más afectados. Durante el mes de abril la ANFP nos impuso unilateralmente el feriado colectivo, pese a que bajo ninguna circunstancia respondía al objetivo por el cual lo establece el Código del Trabajo. Es de toda evidencia que en un período de emergencia sanitaria, los trabajadores no podemos tener un descanso adecuado. Es obvio que no hemos podido tener vacaciones. Por de pronto, ninguno tuvo la oportunidad de planificarlas y, menos aún, “cambiar de aire” (por las conocidas restricciones de movilización). Nuestras “vacaciones” consistieron en mantenernos en cuarentena dentro de nuestros hogares, algunos de nosotros en departamentos de 30 mts2, incluso sin recibir luz solar directa”, agrega.

El sindicato advierte que Juan Parra, gerente general, sostuvo que los esfuerzos de la ANFP estaban orientados a no acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Pues bien, los empleados acusan que igualmente se le suspendió el contrato a varios trabajadores, justamente los que ganan menos, ya que, según señalan, a los mejores pagados se les permitió optar a una rebaja del 10% de sus sueldos.

“Sin embargo, pese al compromiso que se nos informó en el mes de abril, con fecha 04 de mayo un grupo de trabajadores fue notificado por parte de sus jefes directos, que la ANFP los afectaría a la Ley de Protección del Empleo. Dicha decisión, si bien pudiera encontrarse dentro de las facultades legales, nos parece de una falta de empatía significativa para con los trabajadores, gracias a quienes la ANFP cumple su función para el desarrollo del fútbol nacional y sudamericano”, dice el escrito.

El grupo de trabajadores alude a la entrevista que dio Parra en este medio ayer, donde aseguró que la ANFP estaba en orden financieramente: “Pese a lo anterior, el Sr. Juan Parra declaró en el diario La Tercera, con fecha 14 de mayo, que en la ANFP no existe déficit económico ni institucional, incluso proyecta una utilidad para este año 2020 de $50.000.000. Dichas declaraciones no hacen más que reafirmar la convicción de que la ANFP no prioriza a sus trabajadores, a pesar de que el 30 de septiembre del 2019 en un acto público, usted Sr. Moreno, declaró todo lo contrario, pero en toda su gestión no ha realizado ningún gesto concreto que lo demuestre”.

La misiva de tres páginas finaliza con una alusión directa a Moreno, que enfrenta problemas por todos los frentes. “La ANFP está al tanto de esta situación. Usted, Sr. Moreno, no puede negar que está al tanto de ello. Sin embargo, no ha tomado las determinaciones necesarias para que esta sea una institución apegada al Código del Trabajo y, menos aún, para brindar a sus trabajadores una correcta calidad de vida personal, familiar y, por supuesto, laboral”, cierra el comunicado firmado por sus principales dirigentes.