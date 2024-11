Sinner barre con de Miñaur y obtiene su primer triunfo en el ATP Finals de Turín

Sinner no decepciona y saca su tarea adelante. El tenista número uno del mundo venció cómodamente a Alex de Miñaur en sets corridos, por parciales de 6-3 y 6-4, y obtuvo su primera victoria en su estreno por el ATP Finals de Turín, haciendo gala de su favoritismo y localía.

El australiano se plantó como un duro escollo en el principio. Su objetivo era vencer la maldición ante el italiano, que le logró ganar en los siete duelos en los que se habían enfrentado anteriormente. No obstante, no pudo hacer nada ante el nacido en San Candido.

De Miñaur arrancó con todo y logró un break en el tercer juego, pero Sinner se recompuso en el siguiente. La ventaja duró un suspiro y posteriormente fue él quien obtuvo un quiebre, encaminando el primer set.

El australiano cambió de chip e inició una buena segunda manga. Fue un parcial correcto, pero poco a poco comenzó a sucumbir contra el número uno del mundo. En el cuarto game, el italiano sacó a relucir su superioridad y volvió a obtener un break, que le alcanzó para llevarse el partido.

De Miñaur poco más pudo hacer contra, probablemente, el favorito del Torneo de Maestros. Así, Sinner sumó su primer triunfo en el certamen disputado en Turín.

Fritz frustra a Medvedev

En el otro partido de la jornada, válido por el mismo grupo, Taylor Fritz superó sólidamente a Daniil Medvedev, por 6-4 y 6-3, en una hora y 20 minutos.

El estadounidense provocó la notoria frustración por parte del ruso, que rompió su raqueta en medio del encuentro y fue penalizado con un punto. El europeo se salió de sus casillas tras perder el único punto de quiebre en el primer set, yéndose furioso a su banquillo, estrellando su pala contra el asiento.

Fue una situación que marcó el rumbo del duelo. Incluso provocó la molestia del público, que comenzó a silbar y abuchear a Medvedev. El ruso siguió fuera de sus cabales y poco después lanzó otra raqueta lejos. Ante las pifias de los espectadores, el europeo reaccionó con ingenio, simulando sujetar su instrumento al revés.

Fritz logró cerrar el encuentro y aseguró su primera victoria en las ATP Finals. “Me estaba riendo, sinceramente creo que él es gracioso. Siempre me hace reír, incluso cuando no juega contra mí. Me reía entre los puntos, cuando estaba haciendo malabares con su raqueta”, aseguró tras el duelo.

“Así es él. Estaba con la raqueta al revés al ir 0-40, aún así ha puesto el resto dentro. Me he tenido que decir a mí mismo: ‘Céntrate’. Sabía que buscaría el quiebre por la manera en la que ha jugado en el 5-2. Cuando tus rivales muestran que apenas lo están intentando puedes perder la concentración”, continuó el norteamericano.