Solicitan 22 años de presidio para Joel Soto por tráfico de drogas y porte ilegal de armas

Durante la jornada de este viernes, la Fiscalía de Valparaíso confirmó que el exfutbolista, Joel Soto, fuera condenado por una serie de delitos y pidió una sentencia de 22 años de cárcel.

La entidad informó que el otrora jugador nacido en el puerto principal fue “autor de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de arma prohibida y porte ilegal de municiones”, por lo que será condenado el próximo miércoles 15 de marzo en los tribunales de dicha ciudad.

Cabe recordar que Soto se formó en Santiago Wanderers y con ellos fue campeón del Torneo Nacional 2001, pero también tuvo pasos por Colo Colo, Universidad de Chile, Cobresal, La Calera y Puebla de México, entre otros.

Sin embargo, no es primera vez que tiene problemas con la justicia, pues fue acusado de receptación de especies y de violencia intrafamiliar en el 2009 y por lo mismo, la directiva de Wanderers de la época decidió desvincularlo de la institución.

Además, la institución persecutora agregó que hay otros tres acusados en la misma causa, los cuales son “la hermana y sobrino del exjugador y quienes fueron condenado por tráfico ilícito de drogas. Se solicitaron penas que van entre los 10 y 12 años de presidio”.

El caso de Soto recuerda a lo vivido por Luis Núñez, quien fue condenado por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago por el homicidio de Juan Pinto, ocurrido en San Joaquín, en 2018. El otrora delantero de Universidad Católica recibió una sentencia de 10 años y un día por este hecho tras cuatro años de tramitación.

“Yo estuve en huelga de hambre 95 días, bajé 26 kilos de peso. Estuve 95 días sin comer, presionando a que se cerrara la carpeta. Tuve 85 días sin comer y 10 días sin comer ni tomar agua. Paré la huelga por motivos familiares. Me presionaron y me dijeron que me estaba haciendo daño porque llevaba mucho tiempo en huelga. Estando en huelga nunca tuve una respuesta del tribunal, nunca nada. Yo creo que quitarme la vida se me pasa todos los días por la mente. Estuve con tratamiento para la depresión”, reveló en entrevista con El Deportivo.